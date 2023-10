Schwer bewaffnete Polizisten am Gründberg: "Nur eine Übung"

"Ist denn schon wieder was passiert?" Diese Frage stellten sich wohl viele Autofahrer, die am Donnerstagmorgen im Bereich des Gründbergs auf der Leonfeldener Straße unterwegs waren: Entlang der B126 hatten sich Streifenwagen mit Blaulicht und schwer bewaffnete Polizisten mit Schutzwesten und Helmen platziert. Stadtauswärts wurde ein Fahrspur gesperrt.

"Kein Grund zur Sorge"

Bilder des vermeintlichen Einsatzes verbreiteten sich in Sozialen Medien, Spekulationen über die Hintergründe machten die Runde. "Es fragt sich wohl der gesamte Morgenverkehr, was da los ist", sagt eine Leserin. Im Gespräch mit den OÖN gibt die Landespolizeidirektion Entwarnung. "Es handelt sich um eine Übung zum Szenario 'Alarmfahndung'", sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keinen Grund zur Besorgnis.

Echte Alarmfahndung am Dienstag

Erst am Dienstagabend hat die Polizei in Oberösterreich eine echte Alarmfahndung eingeleitet, nachdem eine 34-Jährige in ihrer Wohnung in Regau (Bezirk Vöcklabruck) von einem Mann mit einem Messer schwer verletzt worden war. Der Täter, eine 26-jähriger Israeli, den die Frau nur übers Internet kannte, ergriff die Flucht. Er wurde – wie berichtet – am Mittwochvormittag in Altheim im Bezirk Braunau nach einer kurzen Verfolgungsjagd von der Polizei gestellt.

Lesen Sie mehr zum Thema: Messerattacke in Regau – Täter und Opfer hatten sich zuvor noch nie gesehen

Lokalisierung: Die bewaffneten Beamten nahmen entlang der B126 am Gründberg Aufstellung

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lesen Sie mehr:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.