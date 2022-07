Linzer Derby zum 90-jährigen Jubiläum

Dabei wird auch an Wolfgang Kaufmann erinnert: Kaufmann war Mitgründer der Donau und verstarb am 18. Februar dieses Jahres.

Ein weiterer spezieller Hintergrund der heutigen Begegnung: Mit BW-Coach Gerald Scheiblehner (als Spieler und Trainer), dessen Co-Trainer Andreas Gahleitner (als Trainer) sowie Sportchef Tino Wawra (als Spieler) waren einige blau-weiße Entscheidungsträger bereits bei den Blau-Gelben aus Kleinmünchen aktiv. "Deshalb passt dieser Gegner perfekt zu unserem Jubiläum", sagt Donau-Sportchef Kurt Baumgartner.

Auch Scheiblehner freut sich auf das Duell: "Ich war jahrelang bei der Donau, es sind viele Freundschaften entstanden." Sein Rat hat immer noch Gewicht – wie die jüngste Donau-Trainerbestellung beweist: "Ich konnte über Adnan Kaltak nur Positives berichten."

Seinem Ex-Klub traut er für die kommende Saison viel zu: "Donau wird eine gute Rolle spielen." Das ist auch das Ziel des Klubs: "Wir verfolgen einen Zweijahresplan, wollen schnellstmöglich in die OÖ-Liga zurückkehren", sagt Baumgartner. Das verbindet Donau mit Blau-Weiß: Die Scheiblehner-Elf will in der nächsten Spielzeit ebenfalls Meister werden. (rawa)