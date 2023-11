Linz will eine "Planungsvision" für das Univiertel entwickeln

Wie soll sich das Univiertel künftig entwickeln? Eine Antwort auf diese Frage soll ein Masterplan liefern. Die Erstellung eines solchen hat die Stadt Linz im Sommer angekündigt.

Nun wird es ernst: Der Prozess soll im Dezember starten und bis Mai 2024 andauern. „Ähnlich wie wir es schon beim Innenstadtkonzept erproben, setzen wir auch hier auf eine breite Beteiligung von Bürgern und Interessensvertretern. In mehreren Arbeitsschritten entwickeln wir so eine Planungsvision für den Stadtteil. Diese soll die Anforderungen aller Seiten bestmöglich miteinschließen, sodass die hohe Lebensqualität des Stadtteils erhalten und noch verbessert wird", sagt Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP).

Ansiedlung von Unternehmen ermöglichen

Zum Auftakt sollen strategische Ansätze - insbesondere zu Verbindungen des Grünraums, klimatische Bedingungen, Wasserführungen – sowie zukünftige Erschließungen von Flächen und etwaige Lärmentwicklungen diskutiert werden - kündigt Planungsdirektor Hans-Martin Neumann an. In weiterer Folge werden in Themenworkshops unterschiedliche Szenarien beleuchtet und bewertet, daraus soll ein städtebauliches Regelwerk abgeleitet werden. Eine klare Zielstellung sei, dass sich in Zukunft hochschulaffine Unternehmen, im Sinne einer produktiven und innovativen Stadt, in räumlicher Nähe zur Universität ansiedeln können.

Mit der Erstellung des Masterplans wird Architekt Albert

Wimmer beauftragt, die Auftragsvergabe steht auf der Tagesordnung der morgigen Stadtsenatssitzung. Wimmer war bis Juni 2023 (zwei Jahre lang) Teil des Linzer Gestaltungsbeirates.

Miteinfließen werden in besagten Masterplan die Ergebnisse des laufenden Architekturwettbewerb der „Digital-Uni”. Die Ergebnisse werden für März 2024 erwartet, "man werde sich auch mit den Entwicklungsabsichten dieser neuen universitären Einrichtung abstimmen", heißt es seitens der Stadt.

