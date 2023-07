Neues Entwicklungskonzept für das Linz Univiertel

Der Architekturwettbewerb läuft seit Ende Juni, im dritten Quartal 2025 soll es losgehen: Für das neue Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) stehen 54.000 Quadratmeter östlich der JKU, angrenzend an den Science Park, zur Verfügung. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) hat dafür das Baurecht erworben. Bis 2036/37 sollen dort rund 6.000 Studierende Platz finden. Angedacht ist eine fünf- bis sechsgeschossige Bebauung, zu den Kleingärten hin wird die Geschoßzahl auf drei bis vier abgesenkt.

Keine scheibchenweisen Umwidmungen

Platz wird auch die JKU weiter brauchen - aktuell werden die "House of Schools" und im Westen ein Parkhaus errichtet. Außerdem suchen Unternehmen die Anbindung zu diesen Bildungsinstitutionen und wollen sich im Umfeld niederlassen. Weil Bauland rar ist müssten dafür landwirtschaftlich genutzte Flächen östlich der Universität erst aus dem überregionalen Grüngürtel gelöst und dann umgewidmet werden. Um eine scheibchenweise Umwidmung bei Anlassfällen zu vermeiden, soll das örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) überarbeitet werden. "Wir spielen mit offenen Karten, auch gegenüber der Bevölkerung, es muss einen Kompromiss zwischen der Wohnbevölkerung und übergeordneten Interessen geben", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Konkrete Planungsvorgaben

"In Abstimmung mit dem Land erarbeiten wir die konkreten Planungsvorgaben, auch unter Berücksichtigung anderer Vorhaben wie der Stadtbahntrasse, des Autobahnhalbanschlusses, forsttechnischer Pläne, etc.", sagt Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP). Diese Herausforderungen gelte es, alle abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das zu untersuchende Gebiet beinhaltet das gesamte JKU-Gelände und reicht im Osten bis zum Katzbach. Betreffende Flächen werden anhand städtebaulicher, ökologischer, ökonomischer und sozialer Kriterien bewertet.

Transparenter Prozess

Dabei sollen alle Steakholder, auch Anrainer, einbezogen werden. Luger verspricht einen transparenten Prozess. "Da wird es auch zu Güterabwägung kommen, es wird nicht alles versiegelt werden", sagt Luger. Das Entwicklungskonzept soll dann die Grundlage für etwaige Änderungen des Bebauungs- und Flächenwidmungsplanes sein. Der Planungshorizont ist ein langfristiger. "Das ÖEK ist auf 15 Jahre angelegt", sagt der für Raumordnung zuständige Landesrat Markus Achleitner (VP). Man wolle aber noch über diesen Zeitraum hinaus denken.

Grüne: Betriebe nur auf bestehendem Bauland

Kritik an möglichen Betriebsansiedlungen kommt von den Grünen. "Es kann nicht sein, dass die Digital-Universität zum Anlass genommen wird, hier im großen Stil Verbauungen zuzulassen", sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger. Die „Weiterentwicklung“ des Univiertels und ganz besonders Betriebsansiedelungen müsse auf bereits bestehendem Bauland gedacht werden. Der Grüngürtel um die JKU sorge für Kühlung und Durchlüftung weiter Teile der Stadt. Diese auch nur in Ansätzen zu gefährden, wäre ein Fehler unter denen Generationen zu leiden hätten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl