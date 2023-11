Linz: Unbekannte schlagen 43-Jährigen in FH-Toilette zusammen

Am Mittwoch um 20.15 Uhr wurde der 43-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Toilettanlage der Fachhochschule in der Garnisonstraße auf 2 Männer aufmerksam. Als er sie ansprach und wissen wollte, was sie hier zu suchen hätten, griffen die bisher noch unbekannten Täter den Linzer an und schlugen ihn nieder. Der 43-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Oberkörper und musste medizinisch versorgt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper