Lieferando kürt "Jack the Ripperl" zum besten Lieferlokal der Stadt

Mehr als 4200 Restaurants in Österreich bieten ihre Speisen auch auf der Bestellplattform "Lieferando" an. Ein wichtiger Faktor für die rund 1,4 Millionen Kunden sind die Bewertungen der einzelnen Lokale. Wie zufrieden waren die bisherigen Kunden mit der Essensqualität? Wie lange hat die Zustellung gedauert? Auf der Website können sich Hungrige ein Bild von den jeweiligen Restaurants machen. Zusätzlich hat Lieferando einen Preis ins Leben gerufen. Seit 2015 werden Jahr für Jahr die besten Lieferlokale Österreichs gesucht. Nun wurden die neuen Sieger bekannt.

"Jack the Ripperl aus Linz wurde als bestes Liefer-Restaurant der Stadt ausgewählt", teilte Lieferando in einer Aussendung mit. Wolfgang Gittmaier und Johannes Roither haben das Lokal im Frühling 2017 in der Innenstadt eröffnet, seit zweieinhalb Jahren gibt es auch in Sachsen (Deutschland) ein "Jack the Ripperl". Weitere Standorte im deutschsprachigen Raum sollen folgen. Um die Ripperl um die Leute zu bringen, arbeiten die Inhaber auch mit "Lieferando" zusammen. Jene, die sich die Hausmannskost nach Hause bestellen, dürften zufrieden sein, wie die Auszeichnung mit dem "Lieferando Award 2022" zeigt.

Insgesamt 7000 Kunden hatten online abgestimmt. Die Vorauswahl traf eine Jury. Pro Kategorie wurden zehn Restaurants für das Online-Voting ernannt. Kriterien dafür waren die Wiederverkaufsrate des vergangenen Jahres, die durchschnittliche Bewertung, die Verfügbarkeitsrate und die Anzahl der Bestellungen pro Tag. Die Gewinner wurden anschließend anhand der Anzahl der Stimmabgaben ermittelt.

Alle Gewinner im Überblick:

Bestes Veggie-Restaurant: „Vegitalian” aus Salzburg

„Vegitalian” aus Salzburg Bestes asiatisches Restaurant: „Tokyo Bay” aus Salzburg

„Tokyo Bay” aus Salzburg Bestes Burger-Restaurant: „Der Butcher” aus Neunkirchen

„Der Butcher” aus Neunkirchen Bestes italienisches Restaurant: „Da Piero” aus Graz

„Da Piero” aus Graz Beste österreichische Küche: „Schnitzelhaus Neusiedl” aus Neusiedl am See

„Schnitzelhaus Neusiedl” aus Neusiedl am See Bestes Kebab Restaurant: „Aganigi Naganigi” aus Salzburg

„Aganigi Naganigi” aus Salzburg Bestes orientalisches Restaurant: „Levantine Taste” aus Salzburg

„Levantine Taste” aus Salzburg Bestes Restaurant für gesunde Ernährung: „Alpoke – Bowls & Wraps” aus Salzburg

„Alpoke – Bowls & Wraps” aus Salzburg Bestes Dessert-Restaurant: „Sweet Point” aus Graz

„Sweet Point” aus Graz Österreichs bestes Liefer-Restaurant: „Der Butcher” aus Neunkirchen

„Der Butcher” aus Neunkirchen Bester Newcomer: „Tokyo Boom” aus Wien

„Tokyo Boom” aus Wien Beste internationale Restaurantkette: Dean&David

Dean&David Beste lokale Restaurantkette: Noodle King

Noodle King Bestes Restaurant Linz: „Jack the Ripperl”

„Jack the Ripperl” Bestes Restaurant Wien: „Krazy Kitchen”

„Krazy Kitchen” Bestes Restaurant Graz: „Da Piero”

„Da Piero” Bestes Restaurant Salzburg: „Alpenstüberl”

„Alpenstüberl” Bestes Restaurant Innsbruck: „Zum Wohl Tirol”

„Zum Wohl Tirol” Innovativstes Restaurant: „Freshqo” aus Feldkirch

„Freshqo” aus Feldkirch Bestes Mittagessen: „Akropolis” aus Mödling

