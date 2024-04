Asylquartier in Steyregg vorläufig geschlossen

Für Bürgermeister Gerhard Hintringer (SP) ist es eine erfreuliche Nachricht: Heute haben die letzten jugendlichen Asylwerber die Unterkunft in Steyregg verlassen. Darüber hat Hintringer seine Mitbürger in einem Bürgermeisterbrief informiert. Neue Flüchtlinge sollen vorerst nicht nachkommen, die Unterkunft ist damit also stillgelegt.