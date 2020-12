Imposanter Brückenbogen

Das Bauwerk, das die alte Eisenbahnbrücke ersetzen wird, hat imposante Ausmaße. Das sieht man, wenn man auf den ersten bereits auf seinem Platz stehenden Bogen von Urfahr aus blickt. Hier wird auch in der kalten Jahreszeit eifrig gearbeitet: Unter beheizten Planen wird derzeit die Speziallackierung in Hellgrau aufgesprüht. Dieser Farbwechsel von Blau zu Hellgrau soll später durch ein Beleuchtungskonzept auch in den Nachtstunden so richtig zur Geltung kommen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.