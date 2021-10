Im Aktzeichensaal wird jetzt getanzt

Hier tun sich viele Möglichkeiten für uns auf." Ilona Roth war die Freude am Freitagabend bei der großen Eröffnungsfeier der neuen Heimstätte der Linzer Kunst-, Kultur- und Tanzinitiative RedSapata deutlich anzusehen. Im vierten Stock des Hauses in der Sonnensteinstraße in Urfahr, in dem die Kunstuniversität zu Hause war, hat das Team um Roth, Ulrike Hager und Anni Taskula nun auf 450 Quadratmeter einen idealen Ort gefunden, um parallel arbeiten zu können und Künstlerinnen und Künstlern die Chance zu geben, gleichzeitig Stücke zu produzieren. Dies würde auch den kreativen Austausch unter allen Beteiligten deutlich fördern.

Herzstück des "Sonnenstein-Loft" ist das große Studio, das mit der entsprechenden Technik ausgestattet, auch die Chance bietet, zeitgenössische Tanzproduktionen, die hier erarbeitet werden, auch entsprechend präsentieren zu können.

Beeindruckende Tanzperformance als Beitrag zur Eröffnung der neuen Heimat von RedSapata. Bild: Dworczak

"Der Ort ist entscheidend für die Kunstproduktion", sagte Kulturdirektor Julius Stieber, der in Vertretung von Bürgermeister Klaus Luger dem RedSapata-Team zur neuen Heimstätte gratulierte. Stieber sieht dies in den ehemaligen Kunstuni-Räumlichkeiten bestens gegeben. Wo bei der Eröffnung Ausschnitte aus zwei aktuellen Tanzproduktionen den Gästen präsentiert wurden, war zu Kunstuni-Zeiten der Aktzeichensaal. "Ihr habt euch diesen Ort mit Visionen erkämpft", so Stieber.