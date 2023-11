Hype um 10-Euro-Döner in Linz: berechtigt oder überzogen?

"Jeder redet davon. Drum probiere ich ihn jetzt." Martin hält einen der Luxus-Döner in Händen. "Er ist schon relativ teuer, aber das macht das Rindfleisch. Mal schauen, ob er es auch vom Geschmack wert ist", sagt der 29-jährige gelernte Koch noch, bevor er wieder weiter muss. Er arbeitet gleich nebenan am Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten.

Mit 9,90 Euro schlagen großer Döner und Dürüm in dem neuen In-Lokal an der Landstraße zu Buche - ein stolzer Preis für oberösterreichische Verhältnisse, wo ein Döner zwischen 4,50 und 6,50 Euro kostet. Abschrecken dürfte der Preis allerdings nicht - denn selbst an einem Wochentag bilden sich beim "Linza Döner" vor der Theke, an der Sauce, Zwiebel und weitere Zutaten ihren Weg in Döner und Dürüm finden, lange Schlangen.

Heinrich und seine Freunde haben das Warten bereits hinter sich und im oberen Stockwerk einen Tisch ergattert. Warum sie hier sind? "Es ist neu, es ist gut - und es ist voll der Hype", sagt der Jugendliche. Für ihn sind die 10 Euro kein Problem. "Das passt schon von Preis und Qualität", meint Heinrich, bevor er wieder in seinen Döner beißt. "Der Döner ist einfach anders. Und größer", pflichtet ihm ein Freund bei.

Erol Cetin, einer der Geschäftsführer von "Linza Döner".

Warum Döner und Dürüm hier hochpreisiger sind? Das erklärt Erol Cetin, einer der Geschäftsführer von Linza Döner, so: Da sei einmal das Rindfleisch, auf das man sich statt des sonst oft verwendeten Hühnerfleischs geeinigt habe - das sei teurer. Das Brot sei selbstgemacht. Und dann noch die Location. Alles in allem ergebe das den Preis, argumentiert Erol Cetin, während er stapelweise gebrauchte Teller von den Tischen räumt, um den schon wieder nachkommenden Gästen Platz zu machen.

