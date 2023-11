Hüttengaudi mitten in Linz

Die Après Ski-Party-Location im Untergeschoß des Passage Linz feierte mit einer Schlager-Party das 11-Jahres-Jubiläum. Stargast des Abends war der Linzer Musiker Mario Palewicz alias „Dermitaziach“. Er bewies dem begeisterten Publikum, dass man auch einer Steirischen Harmonika Party-Musik machen kann.

„Unser Konzept, in der Linzer Innenstadt ein Party-Lokal in der Art einer Après Ski-Hütte zu eröffnen, ist voll aufgegangen", sagt Linzer Alm-Chef Marc Zeller. Das Konzept komme bei den Gästen sehr gut an. Legendär seien mittlerweile auch die rund 300 Polterabende, die in der Linzer Alm pro Jahr stattfinden.

Vor elf Jahren wurden in die Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Linzer Alm rund 180.000 Euro investiert. Im 400 Quadratmeter großen Partybereich geht es vor allem am Freitag und Samstag mit klassischer Après Ski- und Schlagermusik rund.

