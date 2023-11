Hat Linz den kleinsten Starbucks der Welt?

Ein kurzes Zögern, ein kleiner Schritt zurück, noch ein Blick auf das Firmenlogo, um sich zu vergewissern, dass man den richtigen Eingang erwischt hat - so geht es momentan vielen, die das erste Mal das neue Coffee House an der Linzer Landstraße besuchen. "Wir hätten uns mehr erwartet", sagen Lira und Aylin, die Starbucks-Niederlassungen in Wien und jene in der Plus City in Pasching kennen. Letztere hatte im September 2022 ihre Pforten geöffnet. Mit Anfang November diesen Jahres ist die weltweite Kaffeeladen-Kette auch in der Linzer Innenstadt angekommen. "Es war so groß angekündigt - aber das ist ja wirklich ein kleiner Laden", sagen die jungen Frauen.

Patrisia war gerade im Lokal und schaut durch die Scheibe noch einmal auf die 3 Barhocker mit Blick auf die Mozartkreuzung, eine Theke und ein paar Regale mit den für die Kette bekannten Fanartikeln. Sie findet es gut, dass es jetzt auch in der Innenstadt eine Filiale gibt. "Die Mitarbeiter sind supernett. Aber es ist schon schade, dass man hier nicht mit Freunden sitzen und chillen kann. Der Laden könnte größer sein", sagt auch die 19-Jährige.

So und ähnlich geht es momentan einigen, die dem ersten Ableger der Kaffeeladen-Kette in der Linzer Innenstadt einen Besuch abstatten. Gesprächsthema ist momentan weniger die Qualität des Kaffees, sondern mehr die Größe oder eben nicht vorhandene Größe des Lokals. Hat Linz etwa den kleinsten Starbucks der Welt bekommen?

Dazu - oder zu einer genauen Quadratmeterzahl - will man sich seitens Starbucks nicht direkt äußern. "Die Größe unserer Starbucks-Filialen variiert entsprechend verschiedener Konzepte, die wir an die Bedürfnisse unserer Gäste, die Lage und den Standort anpassen", heißt es aus dem Unternehmen. Von Kiosk über Take-Away-Stores bis zu Lokalen mit großzügigen Lobbys und Terrassen sei da alles dabei. Die Entscheidung, welche Store-Größe an welchem Standort passend ist, werde sorgfältig abgewogen - und die Größe einer Filiale sei nicht zwangsläufig Maßstab für ihre Bedeutung oder den Erfolg, "sondern vielmehr das Resultat unserer gezielten Anpassungen an die jeweiligen Marktbedingungen und Gästepräferenzen."

Den Eindruck, dass Linz als Stiefkind behandelt wird, will das Unternehmen nicht auf sich sitzen lassen. Jede Filialeröffnung werde sorgfältig geplant, wird betont. "Standortwahl, Filialgröße und Konzept werden strategisch überlegt, um sicherzustellen, dass wir unsere Wachstumsstrategie umsetzen und da präsent sind, wo unsere Gäste sind. Die Filiale in Linz ist somit Ausdruck unserer Anpassungsfähigkeit und unseres Engagements für innovative Lösungen im Einklang mit den lokalen Anforderungen."

Ob es weitere Pläne für Linz, Oberösterreich oder Österreich gibt? Man habe Expansionspläne in Österreich, es werde laufend evaluiert und nach neuen Locations gesucht. Über konkrete Projekte dürfe man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine Auskunft geben, heißt es seitens des Unternehmens. Da bleibt allen, die sich für künftige Coffee Houses in Österreich interessieren momentan nur: Kaffeesudlesen.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger