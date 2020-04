Grüne fordern Fahrradspuren auf der Brücke

Für umweltfreundlich denkende Menschen ist die momentane Situation eine solche, mit der man sich anfreunden könnte, wenn da nicht die Corona-Pandemie wäre. Der tägliche Straßenverkehr ist derart eingebremst worden, dass wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Krankheit viel mehr Platz auf der Straße ist.

Wer noch unterwegs sein muss, tut dies vielfach mit dem Fahrrad. Und muss nicht fürchten, dabei buchstäblich unter die Räder zu kommen, weil eben viel weniger Autos unterwegs sind.

Das merkt man vor allem an sonst so dicht befahrenen, wichtigen Straßenverbindungen wie der Nibelungenbrücke. Genau dort wollen jetzt die Linzer Grünen erreichen, dass zumindest einmal für die Zeit der Corona-Krise jeweils eine Fahrspur in beiden Fahrtrichtungen für den Radverkehr geöffnet wird. Das würde garantieren, dass sich vor allem an schönen Tagen Fußgänger und Radfahrer auf dem geteilten Gehweg über die Brücke nicht näher kommen müssten, als erlaubt sei. Und beide Personengruppen hätten auch im Sinne der Sicherheit mehr Platz, so Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen: "Diese Maßnahme würde gewährleisten, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann."

Politisch gibt es für den Vorschlag in der Stadtregierung nicht besonders viel Applaus. Im Gegenteil: Sowohl Bürgermeister Klaus Luger (SP) als auch der für den Verkehr zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) halten davon nichts. Denn derzeit, da sind sich die Stadtpolitiker einig, seien kaum Radfahrer und Fußgänger auf der Nibelungenbrücke unterwegs.

Weshalb es von Hein für "diese Träumerei" eine klare Absage gibt: "Das wäre eine völlig unnötige Aktion." Und gefährlich noch dazu, da die wenigen Autofahrer aufgrund des geringen Verkehrs tendenziell schneller unterwegs seien: "Wenn dann plötzlich Radfahrer auf der Fahrbahn sind, kann das zu Konflikten führen."

Auch Luger sieht derzeit keinen Bedarf für eine solche Maßnahme, derzeit gebe es in der Stadt viel dringlichere Themen.

