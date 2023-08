Ein unrundes Jubiläum mit neuem Fahrgastrekord

111 ist zwar keine runde, aber doch eine besondere Zahl. Vor 111 Jahren wurde die Linzer Lokalbahn (LILO) gegründet. Dass das Jubiläum erst heuer gefeiert wird, hat aber einen unerfreulichen Grund. Im Vorjahr ist der langjährige LILO-Generaldirektor Friedrich Klug gestorben, weshalb die Feierlichkeiten um ein Jahr aufgeschoben wurden. Am 9. September ist es nun soweit und es gibt tatsächlich einiges zu feiern. 2022 transportierte die LILO 2,06 Millionen Fahrgäste - ein Rekord. Der Zuspruch hat unterschiedliche Gründe.

Aus "marod" wurde "modern"

Laut LILO-Vorstand Detlef Wimmer dürften sich zuletzt der Wegfall der Corona-Maßnahmen und die gestiegenen Treibstoffpreise positiv ausgewirkt haben. Die langfristigen Steigerungen - seit Anfang der 1990er Jahre haben sich die Fahrgastzahlen verdoppelt - sind aber auf ein umfassendes Modernisierungsprogramm zurückzuführen. "Es ist in den letzten 15 bis 20 Jahren gelungen, aus der damals doch eher maroden Lokalbahn ein modernes Verkehrsmittel zu machen", sagt Helmut Zwirchmayr, Unternehmensbereichsleiter Infrastruktur bei der Stern & Hafferl Verkehrs GmbH. Die Anbindung der LILO an den Linzer Hauptbahnhof brachte etwa eine Frequenzerhöhung von 19 Prozent. Auch neue Triebfahrzeuge, eine Taktverdichtung und die Siedlungsentwicklung entlang der Strecke spielten eine Rolle.

Neuer Bahnhof in Alkoven

Die jüngste und bislang größte Investition der Unternehmensgeschichte ist gerade in der Finalisierungsphase. Am 9. September, pünktlich zur Jubiläumsfeier, wird der neue Bahnhof Alkoven eröffnet, samt erweiterten Park & Ride sowie Bike & Ride-Anlagen. Im Zuge der baubedingten Sperre wurden auf einer Länge von zwei Kilometern die Gleisanlagen saniert und die Kreuzungen technisch gesichert. Die laut hörbaren Pfeifsignale sind damit im Ortsgebiet Geschichte.

Gute Versorgung mit P&R-Anlagen

Was die Park & Ride-Anlagen betrifft, ist die Strecke laut Zwirchmayr bis Eferding mittlerweile gut versorgt. Größeren Bedarf gibt es noch bei den Haltestellen Leonding und Dörnbach-Hitzing. Leonding erfolgt im Zuge des Westbahnausbaus, für Dörnbach-Hitzing ist ein Projekt seitens des Landes geplant. Auch der barrierefrei Zugang ist weitgehend möglich, die Haltestellen Unterhillinglah und Wehrgasse folgen 2025 und 2026.

Taktverdichtung auf 15 Minuten

Insgesamt setzt die LILO in den Jahren 2021 bis 2025 ein Investitionsprogramm von 45 Millionen Euro um. Neben der weiteren Attraktivierung von Bahnhöfen ist ab 2026 die schrittweise Anschaffung neuer Triebfahrzeuge geplant. Weiters soll die Frequenz zwischen Linz und Eferding in Richtung 15 Minuten verdichtet werden. Zu Stoßzeiten gibt es den Takt bereits, für eine Ausweitung braucht es Ausweich- und Schnellfahrstrecken. Die Taktverdichtung ist auch Voraussetzung für die Koppelung der LILO mit der noch zu bauenden Linzer Stadtbahn. Die LILO soll dann bis Gallneukirchen und Pregarten durchfahren können.

Wiederbelebung der Aschacher Bahn

Ebenfalls noch Zukunftsmusik ist die Wiederbelebung der Aschacher Bahn. Schlüssel dafür sind die Elektrifizierung des acht Kilometer langen Streckenabschnitts Eferding-Aschach und die Adaptierung des Bahnhofs Eferding.

Nichts ändern wird sich übrigens bei der Besetzung der LILO. Auch künftig wird es neben dem Fahrer auch einen Fahrkartenkontrolleur geben. Für Wimmer ist das auch ein Sicherheitsthema. Man spare sich dadurch die Videoüberwachung. Allerdings seit die Zahl der Delikte sehr niedrig.

Alle Infos zum Jubiläumsprogramm, wie etwa dem Konzert „Stern-Stunden des Musicals“ in der Remise Eferding am 8. September oder dem Festzug Richtung Eferding am 9. September finden Sie unter linzer-lokalbahn.at. Die Fahrt mit der LILO ist an diesem Tag für alle kostenlos.

