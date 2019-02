Diskussion über Wahltermin in Leonding

LEONDING. Nach dem Abgang von Walter Brunner muss in Leonding ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden.

Der Plan, diese Wahl am 26. Mai gemeinsam mit der EU-Wahl durchzuführen, stellt die Gemeinde aber vor Herausforderungen. Für die EU-Wahl gilt eine andere Wahlordnung als für die Bürgermeisterwahl. "Deshalb müssen wir in allen 37 Wahlsprengeln zwei Wahlkommissionen, zwei gesonderte Wahlzellen und zwei verschiedene Urnen bereit stellen", sagt die interimistische Stadtchefin Sabine Naderer-Jelinek (SP). Dies sei zwar herausfordernd, aber machbar. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, dürfte die am Pfingstsonntag stattfinden. Das Argument der ÖVP, dass dieses Wochenende von vielen Leuten für Ausflüge genutzt werde, stimme zwar. "Aber dafür gibt es ja die Briefwahl", fürchtet Jelinek-Naderer keine geringe Wahlbeteiligung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema