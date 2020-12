Corona-Krise: Stadt Linz fehlen heuer 57 Millionen Euro

Es ist ein Kassasturz mit einem Ergebnis, der von einem enormen Schaden zeugt: So das heutige Urteil von Bürgermeister Klaus Luger (SP) zu dem coronabedingten Loch in den Linzer Finanzen für das heurige Jahr. 57 Millionen Euro ist es groß. „Verursacht wird es einerseits durch Mindereinnahmen und andererseits durch Mehrausgaben aufgrund der Pandemiebekämpfung“, sagt Luger.

28 Millionen Euro fehlen alleine bei den Ertragsanteilen aus Bundessteuern, 14,2 Millionen Euro bei der Kommunalsteuer. Knapp vier Millionen Euro Verlust zeichnet sich im Bereich der Kinder- und Jugendservices ab. Hier fehlen die erlassenen Elternbeiträge für die Zeit, in denen die Kinderbetreuungsangebote in der Krise nicht in Anspruch genommen wurden. Der Entfall von entgangenen Mieteinnahmen etwa durch abgesagte Veranstaltungen beläuft sich auf 1,1 Millionen Euro.

Im Bereich Gesundheit und Sport beläuft sich der Entfall auf 1,2 Millionen Euro, wie Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) informierte. Hier schlägt u. a. zu Buche, dass die Grippeimpfung für Personen über 65 Jahre und Aktiv-Passbesitzer gratis angeboten wird.

Doch es fehlen heuer nicht nur Einnahmen, gleichzeitig musste für Unterstützungsmaßnahmen auch mehr ausgeben werden. So schlagen Förderungen etwa für Schanigärten mit 4,3 Millionen Euro in der Hochrechnung auf. Nicht eingeplant war zu Jahresbeginn auch der Linzer Solidaritätsfond, der mit 1 Million Euro datiert ist.