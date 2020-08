Betrunkener attackierte Polizisten: "Kann mich an nichts erinnern"

Einer 26-jährigen Polizistin hat der aggressive Mann - ein Rumäne aus dem Bezirk Linz-Land - Hämatome und Kratzspuren zugefügt. Außerdem habe er ihr T-Shirt zerrissen, berichtet die Landespolizeidirektion.

Die junge Beamten war um sieben Uhr Früh gemeinsam mit ihren Kollegen nach Traun (Bezirk Linz-Land) alarmiert worden. Dort liege eine schlafende und möglicherweise betrunkene Person auf einer Wiese, hieß es.

Als die uniformierten Helfer eintrafen, wollten sie den schlafenden Mann wecken. Sie sprachen ihn laut an, schüttelten seine Schultern und seinen Oberarm, doch der Mann zeigte keine Reaktion. Vorerst - denn plötzlich begann der 33-Jährige nach den Polizisten zu treten. Als die Beamten zu viert versuchten, dem Mann Handschellen anzulegen, packte dieser eine 26-Jährige am Oberarm und drückte kräftig zu, sodass die Polizistin Verletzungen erlitt.

Schließlich gelang es ihren Kollegen, den rabiaten Mann festzunehmen. Der Rumäne gab in seiner Einvernahme an, er könne sich wegen seiner Alkoholisierung an nichts mehr erinnern. Er wird angezeigt.