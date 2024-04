Das Auto ist bei Linzer Auspendlern beliebt

Stau gehört in Linz zum täglichen Erscheinungsbild.

Linz ist ein beliebter Arbeitsplatz. 109.220 Menschen pendeln laut der jüngsten Erhebung der Statistik Austria (Stand 2021) zum Arbeiten in die Landeshauptstadt ein, 62 Prozent der rund 210.000 Arbeitsplätzen sind somit mit Nicht-Linzern besetzt. Die meisten Einpendler (26.359) kommen aus Linz-Land, gefolgt von Urfahr-Umgebung (20.678) und Freistadt (10.663).

Unweigerlich kommt mit der Pendlerthematik auch der tägliche Stau in der Stadt zur Sprache: Bürgermeister Klaus Luger (SP) verspricht sich hier eine Erleichterung durch die für November geplante Eröffnung der Westring-Brücke, sowie mittelfristig gesehen von den geplanten Stadtbahn-Linien und der O-Bus-Linie 48.

2026 sollen die ersten 141 Wohnungen am alten Kasernenareal bezugsfertig sein

Der Stadtchef betonte heute auch, dass die Rolle der Auspendler, also jener Linzer, die im Umland arbeiten, nicht vernachlässigt werden dürfte. Deren Zahl beläuft sich mittlerweile 33.343 Personen, 2010 waren es noch 23.539, die Tendenz sei weiter steigend. Die Top 5 der Auspendlerbezirke sind: Linz-Land, Wels Stadt, Wels-Land, Urfahr-Umgebung und Perg.

Die Verkehrsströme, sprich der Stau, der durch Auspendler verursacht werden, sei deutlich zu spüren - gerade auch dann, wenn Auspendler und Einpendler am Nachmittag "treffen". Luger skizzierte das am Beispiel der A7, wo die Auspendler auf ihrem Heimweg in den Linzer Norden mit den Einpendlern auf deren Nachhauseweg ins Mühlviertel zusammentreffen würden.

Den steigenden Auspendler-Anteil führt Luger darauf zurück, dass sich im Mühlviertel und im Welser Raum in punkto Betriebsansiedelungen in der jüngeren Vergangenheit einiges getan habe. Die Auspendler seien vorrangig mit dem PKW unterwegs, sieht er hier Handlungsbedarf. Es brauche neue attraktive öffentliche Verkehrsangebote, ist Luger überzeugt.

Dafür soll als erster Schritt eine gemeindeübergreifende Verkehrsanalyse erstellt werden, über die nötigen Daten dafür würde Linz alleine nicht verfügen. Hierfür will Luger Gespräche mit dem Land und dem OÖ. Verkehrsverbund führen.

Bezüglich des Radinfrastrukturausbaus verwies Luger auf die Pläne vom Land, er betonte hier aber, dass das Radfahren beim überregionalen Pendelverkehr nur eine untergeordnete Rolle spiele. Anders sei das beim innerstädtischen Verkehr, hier gebe es durchaus noch Potenzial zu heben.

Neu ist die Forderung nach einer solchen überregionalen Verkehrsanalyse nicht, mit dem langen Ringen um die Stadtbahn-Finanzierungsvereinbarung zwischen Stadt und Land und sei dieses Thema zuletzt aber ins Hintertreffen geraten, sagte Luger.

Buslinie 13 und 14 wieder in Prüfung

Der Bürgermeister ließ mit Blick auf die geplanten Buslinien 13 und 14 auch damit aufhorchen, dass diese neuerlich untersucht würden. Angesichts dessen, dass die Neubebauung am ehemaligen Kasernenareale Ebelsberg nicht so schnell passieren werde, wie ursprünglich angenommen, sei die Dringlichkeit der Umsetzung nicht mehr so stark gegeben.

Die Sanierungsarbeiten am Kasernenareal haben wie berichtet zwar bereits begonnen, die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Neubauten ist derzeit aber noch im Laufen. Die abgeschlossene UVP ist Voraussetzung für den Beschluss des nötigen Flächenwidmungsplans. Durch die Verzögerung bei der Bebauung schließe sich das zeitliche Lücke hin zum geplanten viergleisigen Ausbau der Westbahnstrecke, sagte Luger.

Diesen haben die ÖBB in den vergangenen Jahren mehrfach verschoben, zuletzt wurde 2033 als Fertigstellungstermin genannt. Die Viergleisigkeit des Abschnittes Kleinmünchen - Hauptbahnhof gilt als Voraussetzung für den Ausbau des S-Bahn-Netzes und damit für eine gute Anbindung des Kasernenareals und der angrenzenden Sommergründe, wo rund 3000 Wohnungen entstehen sollen. Die Linie 13 soll in der Reindlstraße beginnen, sie wird über die Hafenstraße/Industriezeile bis zum Betriebsbaugebiet Südpark und nach Alt-Pichling geführt. Die Linie 14 soll vom Hafen/Industriezeile über die Derfflingerstraße, weiter zur Umfahrung Ebelsberg bis zum Ennsfeld geführt werden.

Adaptierungen notwendig?

Die neuen Verkehrsberechnungen sollen laut Luger nun zeigen, inwieweit die Buslinien in ihrer geplanten Form weiterhin notwendig sind oder gegebenenfalls Adaptierungen notwendig sind.

Der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) teilt Lugers Einschätzung bei diesen beiden Buslinien nicht. Die Linie 13 ziele vor allem auf die Versorgung von Pichling ab, hier habe es zuletzt regen Wohnbau gegeben: "Der Linzer Süden ist so stark gewachsen, dass wir diese Linie brauchen wie einen Bissen Brot - und zwar dringend".

Die Linie 14, die vorrangig der Anbindung des Kasernenareals dienen soll, könne zwar etwas länger warten, die Realisierung sei aber nicht als Alternative zum viergleisigen Weststreckenausbau zu sehen: "Das ist kein Entweder und Oder, sondern ein Sowohl als Auch".

Hajart strich auch hervor, dass die beiden Buslinien für die Anbindung des Industriegebietes und Urfahr relevant seien, die Busse könnten durch die Begleitstraße beim Mona-Lisa-Tunnel den Stau umfahren. Die beiden Buslinien seien Teil des im Gemeinderat bereits beschlossen Verkehrskonzeptes für den Linzer Süden, will Hajart an den Plänen festhalten.

