Es ist kein konkretes Projekt, aber es veranschaulicht, was möglich wäre, um die in Folge des Klimawandels stärker zu erwartende brütende Hitze in Linz zu lindern. Würde man nämlich neun Bäume auf dem Hauptplatz pflanzen, würde sich im Schatten von ihnen die mittlere Strahlungstemperatur um bis zu zwölf Grad verringern. Die Hitze würde trotz gleicher Lufttemperatur weit weniger "heiß" wahrgenommen werden.