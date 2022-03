Autofreier Hauptplatz soll 2024 Realität werden

Knapp zwei Wochen ist Neu-VP-Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Martin Hajart im Amt, nun präsentierte er seine ersten großen Vorhaben und Schwerpunkte, etwa die Situation für Fahrradfahrer in der Stadt zu verbessern.

Sein erster großer Punkt ist der Hauptplatz, der mit Verkehrsfreigabe der Westring-Brücke - diese ist für das Jahr 2024 geplant - autofrei werden soll. „Der Hauptplatz soll ein Ort zum Wohlfühlen für die Menschen werden! Dies birgt neue Chancen für Tourismus und Wirtschaft. Aus meiner Sicht soll die Zeit nun genutzt werden, sich fundiert mit der Weiterentwicklung auseinander zu setzen. Auf Basis der nötigen Nutzungen des Hauptplatzes wie Gastronomie und Handel, touristische Gruppen, Veranstaltungen, Standort für Taxis, usw. geht es im Hinblick auf die neue Zielsetzung darum, über die künftige Gestaltung zu reden.“ Auf der Nibelungenbrücke soll ebenfalls 2024 mehr Platz für Radfahrer geschaffen werden. „In diesem Fall müssen wir uns eng mit dem Land Oberösterreich abstimmen“, sagt Hajart.

Mehr Fahrräder zum Ausleihen

Apropos Radfahrer: Diese liegen Hajart besonders am herzen. Deshalb soll auch das Fahrradleihsystem ausgebaut werden. „Wir arbeiten mit dem Anbieter, der City Bike Linz GmbH, an einer Weiterentwicklung“, sagt der VP-Stadtvize. So sollen zusätzliche Standorte errichtet werden. Derzeit gibt es 42 Leihstationen mit insgesamt 420 Fahrrädern.

Zusätzlich sollen auch die Ampeln „intelligenter“ werden, zwei Millionen Euro sind im aktuellen Doppelbudget der Stadt fpr Modernisierung und Digitalisierung der Ampelanlagen und Verkehrstechnik vorgesehen.