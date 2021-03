Auch Linz verzichtet auf Gastgartengebühren

Was in Steyr schon beschlossene Sache ist, soll auch in Linz so kommen. Die Stadt wird keine Gebühren für die Gast- und Schanigärten einheben, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Zumindest einmal für ein halbes Jahr. Dies sei Bestandteil jenes Pakets von verlängerten Corona-Maßnahmen, an dem derzeit gearbeitet werde. Im April-Gemeinderat soll es dann beschlossen werden.

Dass Donnerstag früh Vizebürgermeister Markus Hein in seiner Funktion als Obmann der Linzer Freiheitlichen genau das forderte, nämlich den Linzer Wirten die Gastgartengebühr zu erlassen, und gleichzeitig Luger vorwarf, in dieser Frage herum zu zaudern, konterte der Stadtchef mit den Worten: „Hein ist ein Trittbrettfahrer.“ Denn er wisse aufgrund seiner Teilkompetenzen, dass diese Maßnahme kommen werde.

Was sich sonst noch in dem Maßnahmenpaket finden wird, ist noch in Vorbereitung, so Luger. So gebe es noch Verhandlungen mit Wirtschaftsreferent Bernhard Baier (VP), wie man „gerecht und differenziert“ die Unternehmen von Abgaben befreien kann. Die Situation jetzt schwieriger als beim Lockdown zwischen März und Mai des vergangenen Jahres. Beispiel: Man könne den Handel, der offen halten darf, nicht automatisch von der Werbeabgabe befreien, so Luger. Darüber gebe es noch Diskussionen im Detail.