Asfinag plant Photovoltaikanlage auf der Einhausung Niedernhart

Es herrschte Einstimmigkeit am Donnerstag im Gemeinderat als die Resolution an die Asfinag von Linz+ zur Abstimmung kam. Diese zielt auf die Errichtung eines Solarkraftwerkes auf der Einhausung Niedernhart an der A7 ab. Das Potenzial sei enorm, argumentiert Linz+-Gemeinderat Lorenz Potocnik, über 1000 Haushalte könnten mit dem dort produzierten Strom versorgt werden.

Notwendig gewesen wäre der Beschluss für die Errichtung aber eigentlich nicht mehr, die Planungen für eine Photovoltaikanlage am Standort Niedernhart seien bereits im Laufen, ist von der Asfinag- Pressestelle zu hören. Bereits vor einiger Zeit sei eine hausinterne Potenzialanalyse zur Produktion von grüner Energie durchgeführt worden, diese habe das hohe Potenzial der Dachfläche besagter Einhausung gezeigt.

Entspricht Bedarf von 1000 Einfamilienhäusern

Die Umsetzung sei ein klares Ziel, konkreten Umsetzungsplan gebe es allerdings noch keinen. Angedacht sei die gesamte Fläche der Einhausung zu nutzen, die potenzielle Optimal-Leistung liege bei 4450 Kilowatt-Peak, das entspreche dem Bedarf von 1000 Einfamilienhäusern. Zur Versorgung von Haushalten ist die gewonnene Energie aber nicht gedacht, diese soll zur Versorgung der Tunnelanlagen Niedernhart und Bindermichl genutzt werden, heißt es weiter.