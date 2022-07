Aggressive Frauen in Linz festgenommen

Zwei Frauen, eine 19-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land und eine 37-jährige Linzerin, gerieten am 22. Juli 2022 im Stadtteil Linz-Kleinmünchen in einen lautstarken Streit. Passanten verständigten die Polizei und beide behaupteten zunächst, nichts vom Vorfall zu wissen. In weiterer Folge packte die 19-Jährige einen Polizisten am Unterarm, weshalb sie weggeschubst und aufgefordert wurde, dies zu unterlassen.

Beide Frauen wurden in weiterer Folge zunehmend aggressiver, woraufhin die Jüngere festgenommen wurde. Dabei begann sie sich stark zu wehren und auch die Ältere versuchte aktiv in die Amtshandlung einzugreifen. Mit Unterstützung weiterer Polizisten konnten die Frauen festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert werden.