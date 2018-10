"Der Handel hat schon viele Stürme erlebt, er wird auch diesen überstehen"

LINZ. Innenstadt-Kaufleute diskutierten in den Promenaden Galerien digitale Herausforderungen.

Innenstadt-Kaufleute bei den OÖN Bild: Alexander Schwarzl

Werner Prödl ließ keine Zweifel aufkommen: Die Lage sei herausfordernd, aber zu meistern. Allerdings nur, wenn nicht lange gezögert und gezaudert werde. "Wir müssen handeln", appellierte der Obmann des Linzer Cityrings geradezu beschwörend an seine Zuhörer.

Dienstagabend hatte der Cityring, die Vereinigung der Linzer Innenstadtkaufleute mit mehr als 400 Mitgliedern, zur Herbsttagung in die Promenaden Galerien geladen. Thema des Abends: die Herausforderungen der Digitalisierung im Handel, also der Einstieg in das Online-Geschäft als zweites, vielleicht überlebenswichtiges Standbein.

Und der Tagungsort war nicht zufällig gewählt: Die Promenaden Galerien, für Prödl ein Glanzstück, das "die Innenstadt aufputzt und aufwertet", mit dem modernen Newsroom der OÖNachrichten als Herzstück im ersten Stock. Wie haben es die OÖN geschafft, einerseits die Tradition der gedruckten Tageszeitung erfolgreich weiterzuführen, und gleichzeitig nachrichten.at zum am schnellsten wachsenden Nachrichtenportal Österreichs zu machen? Natürlich habe es auch in der Redaktion, so wie in jedem Unternehmen, in dem Veränderungen anstehen, Vorbehalte gegeben, sagte Chefredakteur Gerald Mandlbauer. Doch die Situation sei alternativlos gewesen, "in dieser Zeit des Wechsels vom Industrie- zum digitalen Zeitalter" mit den rasanten Veränderungen im Mediengeschäft. Wichtig sei, "dass der Chef den Stier an den Hörnern packt und überzeugt vorausgeht", sagte Mandlbauer und erntete dafür viel Zustimmung.

Cityring-Geschäftsführerin Anita Mayr informierte die Unternehmer, darunter die stv. Cityring-Obmänner Franz Brandl, Matthias Wied-Baumgartner und Klaus Pippig, schließlich noch über die anstehenden Aktivitäten: etwa den Hot Friday am 23. November, an dem die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet haben, oder den Perchtenlauf am 1. Dezember. Und im März 2019, wenn das 50-jährige Gründungsjubiläum des Cityrings ansteht, wird es eine große Feier im Palais Kaufmännischer Verein geben.

Und Cityring-Obmann Werner Prödl gab sich überzeugt: "Der Handel hat schon viele Stürme erlebt, er wird auch den digitalen Wandel überstehen."

