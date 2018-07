377.000 Euro statt 1,15 Millionen: Hat Linz Sozialwohnungen zu billig verkauft?

LINZ. Für 377.000 Euro hat die GWG eine Kaufoption. Der Wert des Hauses beträgt das Dreifache.

Planungen für die Derfflingerstraße Bild:

3400 Wohnungen und 90 Geschäftsflächen verkauft die Stadt Linz an ihre eigene Wohnungsgesellschaft (GWG). Bereits am 21. Oktober 2016 hatte der Gemeinderat den Verkauf in einer hitzigen Debatte mit den Stimmen von SP, FP und Grünen beschlossen.

Kritiker, vor allem aus den Reihen der VP, hatten vor dieser Entscheidung kritisiert, dass die Wohnungen viel zu billig an die GWG verkauft würden.

Die 3400 Wohnungen wurden in zwei etwa gleich große Tranchen aufgeteilt. Die Tranche "Linz Nord" hat die GWG bereits um 92,6 Millionen Euro gekauft. Für die Tranche "Linz Süd" hat die GWG eine sogenannte Call-Option erworben. Darin ist festgehalten, dass die GWG die zweite Hälfte der Wohnungen im ersten Quartal 2020 allesamt um 94,5 Millionen Euro kaufen kann. Auf eines der Gebäude der Tranche Süd möchte die GWG aber nun nicht mehr bis zum Jahr 2020 warten. Das Haus in der Derfflingerstraße 4 will die Genossenschaft, weil sie am Nebengrundstück bald ein großes Wohnbauprojekt starten möchte, nun doch möglichst zeitnah vom Magistrat erwerben.

"Sozialwohnungen erhalten"

Im Jahr 2020 würde die GWG laut den Vereinbarungen der Call-Option 377.398,57 Euro für das Gebäude bezahlen müssen. Für den nun angestrebten Einzelverkauf musste die Immobilie nun neuerlich von einem Gutachter bewertet werden. Der kam zum Schluss, dass das Haus rund 1,15 Millionen Euro wert ist. Wie ist diese Differenz zu erklären? Die OÖNachrichten haben nachgefragt. "Das Ziel des Verkaufes an die GWG war es, dass alle Wohnungen für den sozialen Wohnungsmarkt in Linz erhalten bleiben", sagt SP-Landesparteigeschäftsführer Peter Binder. Dass einzelne Gebäude mehr wert seien als damals veranschlagt, sei der Stadtverwaltung aber bewusst gewesen. "Wir wollten keinesfalls die Filetstücke herausreißen und privaten Investoren in den Rachen werfen."

Mietkauf statt Verkauf?

Dem VP-Vorschlag, die Wohnungen nicht an die GWG, sondern direkt als Mietkauf an die Bewohner zu veräußern, kann Binder wenig abgewinnen: "Damit wären die Wohnungen wieder in Privatbesitz und würden dem sozialen Wohnungsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen", argumentiert Binder.

