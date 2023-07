17 neue Namen auf dem "Walk of Fem"

Der "Walk of Fem" ist um 17 Sterne mit Frauen-Namen reicher.

Ins Leben gerufen, um historische Frauen-Persönlichkeiten stärker im allgemeinen Bewusstsein der Menschen zu verankern, ist der "Walk of Fem" an der Ernst-Koref-Promenade seit zwei Jahren der Ort, an dem dies sichtbar wird.

Nun wurde der unter Federführung der Künstlerinnen Margit Greinöcker und Betty Wimmer realisierte "Walk of Fem" um weitere 17 Frauen-Biografien erweitert. Die wichtige Rolle von Frauen und der "unschätzbare Beitrag der Linzerinnen zur Entwicklung der Stadt und der Gesellschaft" müsse auch im öffentlichen Raum – als Spiegel der Gesellschaft und der städtischen Geschichte – Rechnung getragen, sagt Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Für Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) soll der "Walk of Fem" Frauen und Mädchen Mut und Selbstbewusstsein geben, "auch heute noch existierende gläserne Decken und Wände zu überwinden".

Die 17 "Neuen"

Das sind die 17 Frauen, deren Namen nun den "Walk of Fem" bereichern.

Andrea Binder (1970-2021, Pionierin des oberösterreichischen Frauenfußballs)

(1970-2021, Pionierin des oberösterreichischen Frauenfußballs) Dora Demmel (1938-2020, führende Brillendesignerin)

(1938-2020, führende Brillendesignerin) Agathe Doposcheg-Schwabenau (1857-1950, Künstlerin).

(1857-1950, Künstlerin). Friederike Feichtner (1919-2008, Musikpädadogin, Konzertpianistin, Unternehmerin)

(1919-2008, Musikpädadogin, Konzertpianistin, Unternehmerin) Erika Gangl (1939-2000, Tänzerin, Choreografin, Pädagogin)

(1939-2000, Tänzerin, Choreografin, Pädagogin) Therese Hinsenkamp (1866-1925, Gründerin des "Vereins für Fraueninteressen")

(1866-1925, Gründerin des "Vereins für Fraueninteressen") Gertrude Grill (1904-1988, engagierte sich beim Aufbau einer SPÖ-Frauenorganisation in Oberösterreich)

(1904-1988, engagierte sich beim Aufbau einer SPÖ-Frauenorganisation in Oberösterreich) Anna Gröblinger (1916-2001, Widerstandskämpferin)

(1916-2001, Widerstandskämpferin) Stefanie Nauheimer (1869-1946, Kämpferin für die Rechte der Frauen)

(1869-1946, Kämpferin für die Rechte der Frauen) Mathilde Kralik (1857-1944, Komponistin)

(1857-1944, Komponistin) Heidemarie Lex-Nalis (1950-2018, Kindergarten- und Hortpädagogin)

(1950-2018, Kindergarten- und Hortpädagogin) Hermine Lohninger (1902-1944, Volksschullehrerin und Kritikerin der NS-Regimes, von dem sie hingerichtet wurde)

(1902-1944, Volksschullehrerin und Kritikerin der NS-Regimes, von dem sie hingerichtet wurde) Maria Lüftenegger (1784-1850, Schiffmeisterin und Wohltäterin der Bedürftigen der Stadt)

(1784-1850, Schiffmeisterin und Wohltäterin der Bedürftigen der Stadt) Anna Elisabeth Pehersdorfer (1849-1925, Bürgerschullehrerin)

(1849-1925, Bürgerschullehrerin) Rosa Scherer (1866-1926, Malerin)

(1866-1926, Malerin) Waltrud Viehböck (1937-2004, freischaffende Künstlerin)

(1937-2004, freischaffende Künstlerin) Margareta Wöss (1921-1999, Musikerin und Leitern der Musikdirektion der Stadt)

Die Biografien aller 77 Frauen sind auf linz.at nachlesbar, 60 Biografien sind auch bereits als Audioguide in Deutsch und in Englisch abrufbar. Die "neuen" 17 Persönlichkeiten sollen auf diese Weise im zweiten Halbjahr folgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper