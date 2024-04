Linz-Marathon: Eine Falschmeldung und sommerliche Aussichten

Bei dem Beitrag im Internet handelte es sich um einen Aprilscherz, was zahlreiche Facebook-Nutzer auch gleich erkannt haben. In dem Posting wurde behauptet, die Strecke sei fehlerhaft und müsse neu vermessen werden.

Doch die Läufer haben weder eine Terminverschiebung noch eine geänderte Streckenführung zu befürchten. Das große Lauffest wird wie geplant am kommenden Sonntag, 7. April, in der Landeshauptstadt steigen.

Sonniger Marathon-Sonntag

Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bis 22. März lag die Zahl der Starter bereits auf 16.521. Wer spontan dabei sein möchte, kann sich auch jetzt noch anmelden. Online-Nachmeldungen sind bis Donnerstag, 4. April, möglich. Danach erhalten Kurzentschlossene in der Linzer TipsArena ihre Startnummer.

Die Läuferinnen und Läufer können sich auf lautstarke Unterstützung entlang der Strecke freuen. Die Wetterprognose verspricht sonniges und warmes Wetter am Marathon-Sonntag – ideale Voraussetzungen für die Zuschauer. Derzeit gehen die Meteorologen sogar von bis zu 28 Grad aus. Umso wichtiger wird es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ausreichend zu trinken.

Vorsorgen

An den Labstationen können sie sich etwa alle fünf Kilometer stärken. Aber nicht nur am 7. April selbst, auch an den Tagen davor sollte man auf eine ausreichende Versorgung des Körpers mit Flüssigkeit achten. Denn: Wer dehydriert am Start steht, bei dem ist schon vor Beginn die Leistungsfähigkeit nicht bei hundert Prozent.

