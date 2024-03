Der Countdown läuft: Was nun zu tun ist vor dem Tag X

16.521 Läufer haben vor der Nachnennungsmöglichkeit am Veranstaltungswochenende bereits ihr Bekenntnis zum 22. Oberbank Linz Donau Marathon abgegeben. Die Kilometerleistung sinkt bei vielen in der finalen Trainingsphase, die Vorfreude dagegen steigt jeden Tag mehr. Der Countdown läuft! Wer seine sieben Sachen beisammen hat, tut sich am 7. April garantiert leichter.

Keine Experimente: Ob Funktions-T-Shirt, bequeme Laufhose und am allerwichtigsten das Schuhwerk – was man in zwei Wochen anzieht, sollte jetzt bereits feststehen und dann je nach bestehender Witterung noch angepasst werden. "Auf keinen Fall sollte man am 7. April mit völlig neuen Schuhen antreten, die noch nicht eingelaufen sind. Das kann böse enden", sagt Rennleiter Günther Weidlinger. Carbon-Laufschuhe, die momentan im Trend liegen, mögen zwar für die Profis den kleinen, aber feinen Unterschied machen. Der Breitensportler aber kann sich getrost ein paar Euro sparen. Der Schuhkauf sollte dennoch keine Hauruckaktion sein. "Ihr Fuß passt in viele Laufschuhe, wenn die Schuhgröße passt, aber passt auch wirklich jeder dieser Schuhe auf Ihren Fuß?", sagt Weidlinger.

Das Trainingsvolumen sollte man die letzten Wochen vor dem Bewerb deutlich zurückfahren, um erholt und fit am Start zu stehen. "Nun hat die sogenannte Taperingphase schon begonnen. Intensität und Umfang nehmen deutlich ab", sagt Weidlinger. Die Polarisierung zwischen längeren Einheiten im Dauerlauftempo und kurzen, schnellen Intervall-Trainings kann nun lockerer angegangen werden. Vor allem das Tempo, das man dann auch im Wettkampf anschlagen möchte, ist nun Trumpf, um sich an die Geschwindigkeit zu gewöhnen. Viel testen: Was am 7. April auf dem Frühstücksplan vor dem großen Lauf steht, kann ebenfalls nun ausgiebig vorher getestet werden. Das erste Mahl des Tages sollte leicht und nicht zu üppig sein, am besten wäre ein Frühstück, das zwei bis drei Stunden vor dem Startschuss eingenommen wird. Die letzten Tage sollte man auch auf eine ausreichende Versorgung des Körpers mit Flüssigkeit achten. Wer dehydriert am Start steht, bei dem ist schon vor Beginn die Leistungsfähigkeit nicht bei hundert Prozent.

