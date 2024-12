Traurige Gewissheit: Leichnam von Johann K. in Leonding gefunden

Die Suche nach Johann K. nahm einen traurigen Ausgang: Kräfte von Polizei und Feuerwehr fanden am Sonntagnachmittag den Leichnam des 76-Jährigen in Leonding. Die E-Card des Demenzkranken, die in einem Waldstück gefunden worden war, brachte sie auf die Spur des Mannes.

K. war am Donnerstagnachmittag ins Kepler Universitätsklinikum gebracht worden, nachdem er beim Lebensmitteleinkauf mit seiner Ehefrau plötzlich zusammengebrochen war. Das Krankenhauspersonal wurde nicht über die Demenzerkrankung des Mannes informiert. Als eine Ärztin nach der Blutabnahme kurz den Raum verließ, konnte K. die Station und das Krankenhaus verlassen. Überwachungskameras filmten ihn dabei.

Fieberhaft suchten Angehörige, Klinikumspersonal und die Einsatzkräfte in den folgenden Tagen nach dem 76-Jährigen. Eine Suche mit Drohnen und Spürhunden rund um das Klinikum blieb am Freitag ohne Erfolg, seine Familie klapperte öffentliche Plätze in Linz ab – ebenfalls ohne Erfolg.

E-Card als entscheidender Fund

Am Samstag wurde die E-Card des Mannes in einem Waldstück in Leonding gefunden. Am Sonntag rückten deshalb die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren und der Polizei zu einer Suchaktion in der Umgebung aus. Erneut waren Spürhunde im Einsatz.

In der Nähe des Turms 13 in Leonding fanden Suchkräfte am Sonntagnachmittag schließlich den Leichnam des 76-Jährigen. Wie er dorthin gelangt war, ist bisher nicht bekannt. Ersten Informationen zufolge soll er früher in der Nähe gewohnt haben.

Autor Valentin Bayer

