Kritik an Oberösterreichs Teststrategie nimmt zu

Wie bereits berichtet, wurden mehrere Fälle an die OÖN herangetragen, die darauf hindeuten, dass einerseits die Information durch die Behörden nun langsam erfolgt und andererseits Kontaktpersonen nicht getestet werden. Auch die Zahlen bestätigen diesen Eindruck. So hat Oberösterreich im Sieben-Tages-Vergleich pro 100.000 Einwohner 45 Tests durchgeführt, in Wien waren es 109. Insgesamt wurden im Juni 16.489 Testungen durchgeführt, in Wien wurden knapp 30.000 Personen im gleichen Zeitraum gestetet. Der Unterschied ist auch auf die unterschiedlichen Teststrategien zurückzuführen. In Wien werden Kontaktpersonen erster Stufe getestet, auch wenn sie keine Symptome haben.

In Oberösterreich testet man asymptomatische Personen nur in sensiblen Bereichen, wie es von der Kommunikationsstelle des Krisenstabes heißt. „Die Aussagekraft eines negativen Testergebnisses bei symptomlosen Personen ist eingeschränkt, da sich die Person in der Inkubationszeit befinden kann“, so die Begründung. In Wien hat eine Auswertung allerdings ergeben, das 60 Prozent der positiven Fälle auf die Testung symptomloser Kontaktpersonen zurückzuführen ist. Damit könne man auch Cluster gezielter und umfangreicher eingrenzen, heißt es dazu aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP). Es zeigte sich, dass die meisten Cluster in den Bereichen Familie (40,48 Prozent), Arbeitsstätte (20,85 Prozent) und Schule/Kindergarten (14,20 Prozent) gebildet wurden. Auf OÖN-Anfrage konnten für Oberösterreich keine Daten zu den Clusterbildungen im Bundesland vorgelegt werden.

Zuständigkeit bei Bezirksbehörden

Die Zuständigkeit für die Testungen und auch für das Kontakt-Personen-Management liegt in Oberösterreich bei den Bezirksbehörden. Den OÖN sind zwei Fälle bekannt, in denen Schuldirektoren selbst die Behörden nach einem positiven Fällen kontaktierten, um die weitere Vorgangsweise zu erfragen. In einem Fall wurde ein Geschwisterkind von der Schule nach Hause geschickt, eine entsprechende Behördenanordnung gab es auch mehrere Tage nach dem positiven Test des betroffenen Kindes nicht.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) erklärte Mittwoch Abend, man orientiere sich an der Teststrategie des Bundes und werde noch einmal alle Altenheime durch testen. Von Seiten der Kommunikationsstelle des Landes hieß es, die Testressourcen werden neuerlich aufstocken. Zwar gebe es Wartezeiten bis man getestet wird, aber keine Engpässe.

Kritik kommt von der SPÖ, Klubvorsitzender Christian Makor fordert, Oberösterreich solle sich am selbst auferlegten Ziel von 1000 Testungen täglich orientieren: "Tatsächlich liegt man weit dahinter zurück."

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at