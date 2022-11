Gewessler plant Vernichtungsverbot für Elektrogeräte und Bekleidung

Rund 4600 Tonnen neuwertige Bekleidung, das entspricht 600 LKW-Fuhren, landen in Österreich im vergangenen Jahr im Müll. Dazu gehörten 1,31 Millionen Retourpakete mit Bekleidung, auch 120.000 Pakete mit Elektrogeräten wurden verschrottet.

In der Branche ist es Gang und Gäbe, Retourware aus Onlinebestellungen und Ware, die nicht verkauft werden konnte, zu vernichten. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nannte das am Freitag in einer Pressekonferenz eine "unglaubliche und absurde Verschwendung unserer wertvollen Ressourcen und auch unserer Energie". Sie kündigte Maßnahmen an, um die Praxis in Zukunft einzudämmen.

Damit folgt die Ministerin einem Vorschlag des Klimarates. Dieser war vom Ministerium mit zufällig ausgewählten Bürgern aus allen Regionen Österreichs besetzt worden. Ziel war es, Vorschläge der Bevölkerung für den Klimaschutz zu sammeln.

Erarbeitung startet im Dezember

Einer der Vorschläge des Klimarats, die Mitte 2022 an die Bundesregierung übergeben wurden, war das jetzt von Gewessler zur Diskussion gestellte Vernichtungsverbot von Neuware. Auch Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) sprach sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag für das Verbot aus. Er kritisierte die Wegwerf-Praktiken großer Online-Konzerne. "Eine untragbare Situation, diesen Entwicklunnen muss ganz klar der Riegel vorgeschoben werden", sagte Kaineder.

Der Prozess zur Erarbeitung eines Verbots oder einer ähnlichen Maßnahme soll Anfang Dezember starten. Dazu wurden bereits Vertreter des Textil- und Elektronikhandels, Interessensvertreter, Vertreter der Zivilgesellschaft, karitativer Einrichtungen und der Wissenschaft eingeladen.

Die Pressekonferenz fand in den Räumlichkeiten des Vereins zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB) in Linz statt. Dort werden gebrauchte IT-Geräte gemeinsam mit dem Partnerunternehmen CC4 aufbereitet und dann je nach Zustand weiterverkauft oder zur Wiederverwertung oder Entsorgung verwertet. Zudem werden dort Menschen in den Arbeitsmarkt reintegriert. Laut Kaineder "das exakte Gegenteil einer achtlosen Ressourcenvergeudung", das in vorbildlicher Weise Wirtschaft, Nachhaltigkeit und soziales Engagement verknüpfe.

Video: Gemeinsame Pressekonferenz von Leonore Gewessler und Stefan Kaineder: