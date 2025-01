Kirchenbeitrag: Wer wie viel zahlen muss und wofür das Geld verwendet wird

Der Kirchenbeitrag ist die finanzielle Grundlage der Diözese Linz. 73,5 Prozent ihrer Einnahmen bezog die Kirche in Oberösterreich 2023 aus den Einzahlungen ihrer Mitglieder. Knapp 102 Millionen Euro kamen 2023 dadurch in die Kassen der Diözese - 2024 war der Betrag ähnlich hoch, offizielle Zahlen gibt es noch nicht.

In den kommenden Wochen flattern in ganz Oberösterreich die Mitteilungen über den Kirchenbeitrag in die Postkästen. Rund 620.000 Menschen sind in der Diözese Linz zum Kirchenbeitrag veranlagt. Im Durchschnitt zahlte 2023 jedes Mitglied 13 Euro im Monat. „Das ist für die meisten Menschen nicht viel Geld, bewirkt aber viel“, sagt Ursula Schmidinger, Leiterin des Fachbereichs Kirchenbeitrag in der Diözese Linz.

Wer muss einen Kirchenbeitrag bezahlen?

Volljährige Menschen, die ein Einkommen beziehen und durch die Taufe Mitglied der katholischen Kirche sind, zahlen 1,1 Prozent des steuerpflichtigen Einkommens als Kirchenbeitrag. „Wir bekommen keine Daten vom Finanzamt, sondern sind auf die Mithilfe der Leute angewiesen“, sagt Schmidinger. Liegt kein Einkommensnachweis vor, muss die Kirche schätzen. Menschen mit besonders wenig Einkommen zahlen einen Mindestkirchenbeitrag von 34 Euro.

Der durchschnittliche Oberösterreicher bezahle rund 160 Euro im Jahr, sagt Schmidinger. Außerdem ist der Kirchenbeitrag steuerlich absetzbar - die Daten dafür übermittelt die Diözese direkt an das Finanzamt. Seit vergangenem Jahr können bis zu 600 Euro jährlich von der Steuer abgesetzt werden (früher: 400 Euro).

Wem der eigene Beitrag zu hoch erscheint - etwa auch wegen der persönlichen Lebenssituation - kann sich bei der Beitragsstelle melden. Finanzielle Belastungen werden berücksichtigt: "Es reicht ein Anruf oder eine E-Mail, damit wir mögliche Ermäßigungen eingeben können", sagt Schmidinger. Kinder etwa werden automatisch berücksichtigt, sobald sie in der Pfarre erfasst sind. "Aber wir wissen nicht, ob es beispielsweise Krankheitskosten gibt, die wir berücksichtigen können, jemand seine Arbeit verloren hat oder in Karenz ist, ob jemand ein Haus baut und deshalb Schulden hat oder ob Kinder studieren." Längerfristige Belastungen wie Schulden können im Vorhinein für mehrere Jahre berücksichtigt werden. "Die Leute müssen uns nicht darum bitten - wir müssen es nur wissen." Um auf jede Anfrage individuell eingehen zu können, werden die Mitteilungen nicht alle auf einmal versendet, sondern über sechs Wochen hinweg bis Mitte März.

Wofür wird der Kirchenbeitrag verwendet?

"Die Kirche ist eine der größten Arbeitgeberinnen des Landes. Ein überwiegender Teil des Geldes fließt deshalb in die Gehälter." Priester, Pastoralassistentinnen, Familienberaterinnen und Menschen, die mit der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt sind - die Tätigkeitsfelder sind breit. Die Kirche sei in vielen Segmenten tätig, wo andere Mittel nicht reichen - "von Obdachlosenbetreuung über mobile Pflegeeinrichtungen bis hin zur Telefonseelsorge."

13 Euro durchschnittlicher Kirchenbeitrag pro Monat - so wird der Betrag zum Beispiel verwendet:

Seit vergangenem Jahr haben die Beitragszahlenden die Möglichkeit, mitzubestimmen, was mit ihrem Geld passiert. Zweckwidmungen gab es in der Diözese Linz zwar schon seit vielen Jahren – allerdings nicht für jeden. „Es war ein Mittel, um Menschen zu halten“, sagt Schmidinger. Menschen, die sonst aus der Kirche ausgetreten wären. Nun wurde diese Möglichkeit österreichweit für alle geöffnet. „Es braucht diese Form der Partizipation“, betont die Fachbereichsleiterin. Dadurch könnten die Mitglieder ein Stück weit mitbestimmen, in welche Richtung sich die Kirche entwickeln soll. „Es ist spannend zu sehen, wo es die Leute hinzieht.“

Wie funktioniert die Zweckwidmung?

50 Prozent des gezahlten Betrags können für einen von zehn Bereichen zweckgewidmet werden. Dazu kann jederzeit ein Formular auf meinbeitrag.at/zweckwidmung ausgefüllt werden. Die Widmung besteht für bis zu drei Jahren. Die andere Hälfte des Beitrags wird weiterhin für die allgemeinen Kosten eingesetzt, die den Betrieb am Laufen halten. "Das Geld wird für Gehälter verwendet, für Gebäude oder auch ganz einfach für den Telefonapparat oder den Internetanschluss in der Pfarre", sagt Schmidinger.

2024 haben 8822 Menschen den Kirchenbeitrag zweckgewidmet. Auf der Website ab Mitte Februar oder per Mail werden die Beitragszahlenden über die konkrete Verwendung des Geldes informiert. Die beliebtesten Kategorien waren im vergangenen Jahr die Sozial-Kirche, unter die etwa die Caritas fällt, die Seelsorge-Kirche (hier fällt etwa die Telefon- oder Betriebsseelsorge darunter) und die Bildungs-Kirche (Bildungshäuser oder diözesane Schulen werden unterstützt). „Bemerkenswert finde ich auch, dass viele Menschen sich für eine Zweckwidmung für die Umwelt-Kirche entschieden haben“, sagt Schmidinger. Das sei noch ein relativ neues Feld, das unterstützt werden könne. „Projekte wie etwa eine Photovoltaikanlage auf der Friedhofsmauer können dadurch noch besser gefördert werden.“

Müssen Menschen, die wieder in die Kirche eintreten möchten, den Kirchenbeitrag nachbezahlen?

"Nein", lautet die Antwort von Schmidinger. Wenn keine Mitgliedschaft besteht, müsse man auch nichts bezahlen. "Wir könnten zwar für die vergangenen drei Jahre einen Beitrag nachverlangen, aber das tun wir auf keinen Fall."

Wer aus der Kirche austritt, ist bis zum Austrittsdatum beitragspflichtig - ein möglicher Rückstand muss noch bezahlt werden. In der Regel sei das aber kein Diskussionsthema, sagt Schmidinger. Dass der Kirchenbeitrag der Grund für einen Austritt sei, erlebe sie nicht so: "Der Grund ist eher die Entfremdung von der Kirche. Der Kirchenbeitrag ist nicht hoch - im Durchschnitt 13 Euro pro Monat. Das ist leistbar. Es geht um die Wertigkeit: Bin ich bereit, etwas für die Kirche zu tun?"

Was passiert, wenn der Kirchenbeitrag nicht bezahlt wird?

Grundsätzlich sei die Zahlungsmoral der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sehr hoch - "94 Prozent zahlen ohne Rückstand ein". Mehr als 40 Prozent würden vor Ende April einzahlen - "dann bekommt man drei Prozent Bonus". Das gleiche gilt für Abbuchungsaufträge. Heuer gibt es diesbezüglich ein weiteres Zuckerl: „Wer dieses Jahr einen Abbucher abschließt, nimmt an einer Verlosung von Österreich-Klimatickets teil“, sagt Schmidinger. Auch Domführungen werden verlost.

Gerät jemand mit den Zahlungen mehr als drei Jahre in den Rückstand, komme es zu einem Mahnverfahren. 2023 kam es bei 0,39 Prozent der Fälle zu Klagen. 2407 Mal also - bei insgesamt rund 620.000 Beitragenden. „Wir tun alles, um Klagen zu vermeiden“, sagt Schmidinger. Insgesamt 13 Mal versucht die Diözese Linz mit ihren Mitgliedern in Kontakt zu treten, wenn diese den Kirchenbeitrag nicht einzahlen. „Wir schicken Erinnerungen, machen Angebote, um den Rückstand zu reduzieren.“ Oft scheitere es daran, dass es keine Rückmeldung gebe: „Wenn uns jemand sagt, er kann das gerade nicht zahlen, dann klagen wir auch nicht. Wir wollen auf keinen Fall Härtefälle produzieren.“ Umgekehrt können Zahlungsaufforderungen nicht einfach ignoriert werden. Meldet sich die Person auch nach dem 13. Mal nicht, bekommt sie einen Brief vom Rechtsanwalt. "Das ist für die meisten ein Weckruf", sagt Schmidinger.

