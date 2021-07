Kinderbetreuung: Oberösterreich hat Nachholbedarf bei den ganz Kleinen

Das Angebot an Kinderbetreuung hat sich in Oberösterreich im Vorjahr gegenüber 2019 verbessert. Das ist eines der Ergebnisse, die eine Befragung der Gemeinden durch das Institut für empirische Forschung (IFES) zu Tage gebracht hat. Eingeflossen sind die Daten in den Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer OÖ (AK), den AK-Präsident Johann Kalliauer am Montag präsentierte.

Die Zahl der sogenannten 1A-Gemeinden ist demnach von 43 auf 56 angestiegen. Das sind jene Gemeinden, die zumindest elf von zwölf ausgewählten Kriterien erfüllen – darunter etwa Öffnungszeiten, Mittagessen, Sommerbetreuung, aber auch Zusatzangebote wie Gesunde Jause, Integration oder Natur-Erleben-Projekte. Der Bezirk mit den meisten 1A-Gemeinden (zwölf von 23) ist Linz-Land, vor Eferding und Gmunden.

Am anderen Ende der Skala, bei den "E-Gemeinden" hat es allerdings ebenfalls einen Zuwachs gegeben: 35 Gemeinden (plus 9,4 Prozent) verfügen laut AK-Atlas über ein "unzureichendes" Angebot. Die prozentuell meisten E-Gemeinden finden sich im Bezirk Perg (23,1 Prozent). Keine einzige E-Gemeinde gibt es in den Bezirken Linz-Land (mit Linz-Stadt), Urfahr-Umgebung und Grieskirchen.

Besonderen Nachholbedarf ortet Kalliauer bei den Betreuungsmöglichkeiten für unter Dreijährige. Nur 4,6 Prozent der Gemeinden erzielen hier den 1A-Status. Die Zahl der Gemeinden mit kaum oder gar keinem Angebot für die ganz Kleinen ist laut AK-Atlas um 26,7 Prozent auf 57 angestiegen. Im Bezirk Rohrbach klassiert sich fast ein Drittel der Gemeinden in der letzten Kategorie.

"Oberösterreich belegt hier im Bundesländervergleich den letzten Platz", sagt AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober. Sie plädiert für einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab zwei Jahren. Dafür brauche es "kreative" Lösungen – vor allem sollten Gemeindekooperationen forciert werden.

Detailergebnisse der Gemeinden: kba.arbeiterkammer.at