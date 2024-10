Wie soll die neue Donau-Brücke heißen? Kepler-, Bruckner- oder doch Pöstlingberg-Brücke?

Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen, jetzt fehlt der weltgrößten erdverankerten Hängebrücke noch ein Name. (vowe)

Manche mögen es technisch: Viele Namensvorschläge für die Brücke der A26, die von den OÖNachrichten in den vergangenen Wochen gesammelt wurden, nehmen Bezug auf die Bauweise. Denn die Brücke des Westrings ist einzigartig: Mit einer Länge von 300 Metern ist sie die längste erdverankerte Hängebrücke der Welt. Der Linzer Hänger, die Tau-Brücke oder auch schlicht die Seil-Brücke finden sich mehrfach in den Einsendungen der OÖN-Leserfamilie.

Das Verbindende im Namen

Aber auch ihr Standort könnte der Brücke einen klingenden Namen geben: Linz-Brücke, Pöstlingberg-Brücke, Zaubertal-Brücke, Freinberg-Brücke, Donautal-Brücke oder Urfahrwänd-Brücke.

Andere Namensvorschläge rücken das Verbindende der neuen Brücke in den Mittelpunkt. Die "MüLi"-Brücke als Wortkombination aus Mühlviertel und Linz wurde ebenso mehrfach eingesendet. Auch "UrLi"-Brücke als Schöpfung aus Urfahr und Linz würde passen.

Der künftige Name könnte aber auch jene in den Mittelpunkt rücken, die das neue Bauwerk wohl am häufigsten nutzen werden: Pendler-Brücke.

Auch ein berühmter Namenspatron wäre eine Lösung: Johannes Kepler, Astronom, Physiker, Mathematiker, Naturphilosoph, schrieb in Linz Wissenschaftsgeschichte. 1618 hat Kepler in Linz das 3. Kepler’sche Gesetz entdeckt. 1619 wurde es im Werk "Harmonice mundi", Harmonie der Welt, publiziert: Genau 400 Jahre später erfolgte der Baubeginn der Kepler-Brücke.

Mostdipf oder Valie Export?

Auch Anton Bruckner wäre in seinem Jubiläumsjahr ein geeigneter Taufpate. Bruckner-Brücke bietet außerdem den Vorteil, dass diese Alliteration besonders leicht über die Lippen kommt.

Aber es müssen ja nicht immer Männernamen sein: Valie Export ist gebürtige Linzerin und vielfach ausgezeichnete Aktionskünstlerin. Viele Linzer und Pendler würden wohl gerne über die Valie-Export-Brücke fahren.

Mehrere Einsendungen gab es auch mit einem Namen, der wohl keiner breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Asfinag-Bauingenieur Franz Sempelmann leitet seit vielen Jahren das Westringprojekt. Ihm zu Ehren würden manche Leser gerne die Sempelmann-Brücke befahren.

Und weil es die OÖNachrichten waren, die gemeinsam mit der Asfinag die Namenssuche gestartet haben, kam auch das OÖN-Maskottchen in mehreren Einsendungen vor: Wir geben aber zu, dass es wohl klingendere Namen als Mostdipf-Brücke gibt.

Wie die Brücke nun wirklich heißen wird, entscheidet in der kommenden Woche eine Jury, die einen Namen aus Einsendungen der OÖN-Leserinnen und -Leser auswählen wird. Die Fertigstellung der Brücke wird am Freitag, 25. Oktober, nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit groß gefeiert – inklusive Schifffahrten und Lasershow.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bis die Brücke für den Verkehr freigegeben wird, müssen sich Pendler aber voraussichtlich bis Dezember gedulden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.