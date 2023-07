Kein genereller Ausschluss von Burschenschaften

Eine Wiener Tageszeitung hatte zumindest in einem Bericht eine Passage des aktualisierten Aktionsplans gegen Extremismus, der in dieser Woche in Oberösterreich beschlossen worden war, so interpretiert.

Darin heißt es, dass es "vorgesehen ist, der Identitären Bewegung bzw. Vereinen, die diese unterstützen oder ihr nahestehen, keine Räumlichkeiten des Landes für Veranstaltungen oder sonstige Aktivitäten zur Verfügung zu stellen". Einen generellen Ausschluss von Burschenschaften sieht dieser Punkt im Aktionsplan aber nicht vor, wie es aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) heißt: "Das wird im Einzelfall geprüft. Ein genereller Ausschluss aufgrund der Ausführungen ist grundsätzlich nicht vorgesehen." Die Grundlage für die Entscheidung, ob Räumlichkeiten des Landes zur Verfügung gestellt werden, sei eine Einschätzung zum jeweiligen Veranstalter durch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Dazu werde anlassbezogen eine aktuelle, individuelle Beurteilung von der Behörde eingeholt. Dieser Beurteilung werde die Direktion Präsidium im Land folgen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

