Ist es in Ordnung, sich als Indianer zu verkleiden?

Indianerhäuptlinge und Squaws, der eine oder andere Scheich, so mancher Aladin, etliche Zigeunerinnen und Inderinnen waren in den vergangenen Jahren in der Faschingszeit neben Marienkäfern, Sonnenblumen und Co. auf Straßen und Festen anzutreffen. Verkleidungen wie diese werden jedoch besonders nach einem Shitstorm gegen Winnetou-Bücher im vergangenen Jahr als rassistisch, kolonialistisch und Befeuerung von Vorurteilen teils hitzig diskutiert. So mancher Kindergarten bittet Eltern bereits, den Nachwuchs nicht mehr in solche Kostüme zu kleiden.

Wie sehen Sie das - "Fasching darf (fast) alles" oder "Nein, das geht gar nicht"?

