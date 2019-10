Zwei Verletzte beim Linksabbiegen

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Schärding hielt um 07:38 Uhr mit seinem Transporter auf der L503 in Neuhofen im Innkreis an, um nach links in die Gewerbestraße Langstraß einzubiegen. Eine nachfahrende 45-Jährige aus dem Bezirk Schärding hielt hinter dem Transporter an. Der 24-Jährige bog nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 32-Jährigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis gelenkt wurde. Dieser leitete eine Vollbremsung ein und wich nach links aus. Er prallte gegen das Heck des Transporters und in weiterer Folge frontal in den Wagen der 45-Jährigen.

Die beiden Pkw-Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt.