Zwei Unfälle binnen 15 Minuten forderten sechs Verletzte

Zu dem ersten Unfall kam es gegen 15:15 Uhr im Gemeindegebiet von Burgkirchen (Bezirk Braunau): Ein 63-jähriger Deutscher hatte an der Kreuzung der Hartforst Landesstraße mit der Lochhölzlstraße angehalten, um links abzubiegen.

Zwei Kinder verletzt

Der hinter ihm fahrende 28-jährige Innviertler, der mit seinem siebenjährigen Sohn und seiner dreijährigen Tochter im Fond unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw des Deutschen auf. Ein nachkommender Omnibus, gelenkt von einem 21-jährigen Salzburger und besetzt mit zwei Fahrgästen, krachte daraufhin in das Heck des Familienvaters.

Sowohl der Deutsche und seine Gattin, die auf dem Beifahrersitzt gesessen war, als auch die junge Familie wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser Ried im Innkreis und Braunau gebracht. Die Insassen des Busses überstanden den Unfall unversehrt, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Aching und St. Peter am Hart an.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nur gut 15 Minuten später krachte es im Gemeindegebiet von Pfaffstätt (Bezirk Braunau): Ein 63-jähriger Motorradfahrer war an der Kreuzung der Mattseer Landesstraße mit der L1050 mit einem Pkw kollidiert.

Der Biker kam zu Sturz und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das LKH nach Salzburg gebracht werden musste, berichtete die Pressestelle der Polizei Oberösterreich am Donnerstagabend.