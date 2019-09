Wirtschaftspark Reichersberg vor dem Aus! Gemeinderat stimmte gegen Umwidmung

"Dieses Betriebsbaugebiet ist eine riesengroße Chance", sagte Johann Weirathmüller, Bürgermeistersprecher des Bezirks Ried, Anfang der Woche im OÖN-Gespräch. Doch die Mehrheit der Reichersberger Gemeinderäte ließ sich davon nicht beeindrucken. Am Donnerstagabend fand im "Bayernsaal" im Wirtshaus des Stifts Reichersberg die entscheidende Gemeinderatssitzung. In dieser ging es darum, ob 32 Hektar Grünland in ein Betriebsbaugebiet umgewidmet werden soll.

Im Vorfeld wurde viel über diese Abstimmung spekuliert, die OÖN haben berichtet. 19 Gemeinderäte stimmten ab, zehn von ihnen stimmten gegen die Umwidmung, neun waren dafür. Damit dürfte, zumindest aus heutiger Sicht, ein geplanter "Wirtschaftspark Reichersberg" mit dem Schwerpunkt Composite und Leichtbau vom Tisch sein.

Reichersbergs Bürgermeister Bernhard Öttl (VP) ging kurz vor der Abstimmung bei einer "öffentlichen Bürgerfragestunde" auf Anfrage davon aus, dass bei einem negativen Abstimmungsergebnis, das Projekt Wirtschaftspark wohl scheitern werde. Grund sei, dass der Optionsvertrag mit dem Grundstückseigentümer nur noch rund eineinhalb Jahre laufe. Der Eigentümer habe angekündigt, den Optionsvertrag nicht mehr verlängern zu wollen.

Mehr als 100 Besucher kamen zu der brisanten Gemeinderatssitzung, das war auch der Grund für das Ausweichen in den "Bayernsaal".