W&H: Solarstrom für Eigenbedarf

Möglich macht das eine Photovoltaikanlage auf den Dächern von neu errichteten Firmenhallen mit einer Leistung von 536 kWp mit rund 1800 Modulen.

"Im vergangenen Jahr haben wir damit so viel Energie erzeugt, wie sie in etwa dem Jahresverbrauch von 190 Haushalten mit durchschnittlich vier Personen entspricht", so der PV-Verantwortliche bei W&H, Phillip Wersinger. Damit decke W&H immerhin zehn Prozent des Bedarfs im Werk 2.

