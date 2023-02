Weitere Natur-Guides für Führungen am Unteren Inn gesucht

Die Umweltstation Naturium am Inn sucht für 2023 interessierte und naturbegeisterte Personen, die sich als "Naturium-Guides" ehrenamtlich engagieren möchten. "Die bereits 2021 ausgebildeten Guides unterstützen uns sehr gut, aber die Nachfrage nach Führungen und Umweltbildungsveranstaltungen ist groß. Daher möchten wir heuer Naturbegeisterten wieder die Möglichkeit bieten, sich als Naturium-Guides ausbilden zu lassen", so Claudia Schmidt, Leiterin der staatlich anerkannten Umweltstation.

Die Ausbildung ist kostenlos und wird von der grenzübergreifenden Einrichtung "Naturium am Inn" mit den Trägern Landkreis Rottal-Inn und Gemeinde Mining organisiert. Die Guide-Tätigkeit läuft auf ehrenamtlicher Basis, für die geleisteten Führungen wird eine Aufwandsentschädigung erstattet. Um fachlich fundierte Führungen abhalten zu können, bedürfe es einer entsprechenden Vorbereitung auf die Tätigkeit.

Die Ausbildung weiterer Ehrenamtlicher soll von Ende März bis Anfang Oktober 2023 stattfinden. Diese besteht aus Exkursionen und Workshops zu den verschiedenen Themen und ist insgesamt auf rund 14 Ausbildungstage an verschiedenen Wochenenden verteilt. Im Fokus steht der Untere Inn: Von der Landschaftsgeschichte über die Vogelwelt bis hin zu aktuellen Renaturierungsmaßnahmen stellen verschiedenste Expertinnen und Experten ihr Fachgebiet auf Exkursionen direkt vor Ort vor. Und es geht darum, wie die Inhalte vermittelt werden können. Hierzu werden Grundlagen zur Umweltbildung und Führungsdidaktik behandelt und auch selbst erprobt. Daneben sind rechtliche Fragestellungen und ein Erste-Hilfe-Kurs Teil der Ausbildung.

Die Ausbildung richtet sich vor allem an Menschen aus der Region, die auch Freude daran haben, die eigene Naturbegeisterung an andere weiterzugeben, so die Organisatoren. Bewerbungen werden bis zum 26. Februar entgegengenommen. Der Bewerbungsbogen steht auf der Homepage unter www.naturium-am-inn.eu zum Download bereit. Zudem findet am Donnerstag, 16. Februar, um 19 Uhr eine Infoveranstaltung im Naturium in Ering statt. Anmeldung per E-Mail an: naturium@rottal-inn.de

