UVC Ried konnte Tabellenführer fordern

"Wir haben sehr gut begonnen und im ersten Satz ist uns sehr viel aufgegangen", sagte UVC-Weberzeile-Ried-Trainer Dominik Kefer nach der 1:3-Niederlage in der Volleyball-Bundesliga gegen Waldviertel. Den zweiten Durchgang holte sich der Favorit aus Niederösterreich knapp mit 22:25.

"Leider haben wir unsere Chancen in diesem Satz nicht nutzen können", analysierte Kefer. Auch in den Sätzen drei (25:21) und vier (25:20) wurden die Waldviertler ihrer Favoritenrolle gerecht. "Mit etwas mehr Glück und weniger Fehler in den wichtigen Phasen des Spiels wäre für uns ein Punkt möglich gewesen. Jetzt liegt unser Fokus auf den beiden kommenden Spielen gegen Hypo Tirol und Amstetten", sagt Kefer.

Mit vier Siegen und drei Niederlagen sind die Innviertler aktuell Dritter der Tabelle.

Am morgigen Samstag gastiert der UVC Ried um 18 Uhr bei Hypo Tirol, bereits am Montag steht das Duell beim bisher ungeschlagenen Tabellenzweiten Amstetten (18.30 Uhr) an. Am 10. November findet im Raiffeisen Volleydome in Ried das Europacupspiel gegen die ungarische Mannschaft Kazincbarcika statt. Beginn ist um 19 Uhr. Tickets für diese Partie gibt es unter www.uvc-ried.at