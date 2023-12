Unbeteiligter wollte in Schärding Streit schlichten und wurde niedergestochen

Der 32-jährige Kosovare aus dem Bezirk Schärding verließ kurz nach 3 Uhr ein Lokal in Schärding. Auf Höhe des Grafenauer Parks nahm er eine verbale Auseinandersetzung zwischen ihm unbekannten Personen wahr. Der 32-Jährige ging dazwischen und wurde dabei am Kopf verletzt. Unmittelbar danach bemerkte er, dass er am Kopf blutet. Er ging selbständig zur Notaufnahme des Krankenhauses Schärding. Dort stellte ein Arzt zwei ca. ein Zentimeter tiefe Einstiche im Kopfbereich fest. Beim Eintreffen der Polizei war der 32-Jährige zwar ansprechbar, er konnte aber keine Hinweise auf die Täter geben. Nach der Erstbefragung wurde der Verletzte in das Krankenhaus Ried/Innkreis überstellt.

