Umgekehrter Adventkalender: Geben statt nehmen und damit Gutes tun

BEZIRK BRAUNAU. Er ist anders als der Adventkalender, den wir alle kennen. Er ist umgekehrt: Man bekommt nichts, sondern gibt etwas hinein. Eine Spende, die Menschen aus der Region zugute kommen soll, die darauf angewiesen sind. Viele Menschen kennen den umgekehrten Adventkalender schon, der in den vergangenen Jahren mit Lebensmitteln, Hygieneprodukten, Gutscheinen und Geldspenden gefüllt worden ist. Alle Spenden wurden an Sozialeinrichtungen und bedürftige Menschen in der Region übergeben. "Viele Braunauer Sozialeinrichtungen freuen sich jährlich über diese Spenden. Diese ermöglichen ihnen direkt und unkompliziert in Akutsituationen betroffenen Menschen zu helfen", sagt Andrea Rossmaier, Caritas-Regionalkoordinatorin. Gerade heuer machen sich auch die Auswirkungen der Inflation stark bemerkbar. In den oberösterreichischen Sozialberatungsstellen der Caritas musste heuer schon viel mehr Menschen geholfen werden als im Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr – gezählt wurde ein Anstieg um 27 Prozent.

Heuer beteiligen sich ganze elf Pfarrgemeinden aus dem Bezirk an der Aktion "umgekehrter Adventkalender". Sie schaffen also die Möglichkeit, Spenden in der Adventzeit ganz unkompliziert abzugeben.

Was gebraucht wird

Abgegeben werden können Sachspenden, aber auch Geld- und Gutscheinspenden.

Sachspenden können haltbare Lebensmittel sein. Ideal sind Fertiggerichte wie Suppen, Fischkonserven, haltbare Aufstriche in Dosen, eingelegte Salate, Süßes (ohne Alkohol), Knabbereien, Nutella, Müsli, Honig, Kaffee, Tee, Verdünnungssaft, Nudel, Reis, Öl und andere haltbare Grundnahrungsmittel. Übrigens gerne auch für Babys, also zum Beispiel Babybrei.

Hygieneartikel wie Shampoo, Waschmittel, Taschentücher, Tampons, Rasierer, Rasiergele werden ebenfalls gebraucht und angenommen. Für Babys auch Windeln.

Wärmendes wie Decken, Isomatten, Schlafsäcke, aber auch Taschen wie Rucksäcke und Reisetaschen können in den Braunauer Pfarren gespendet werden.

Gutscheine für Lebensmittelgeschäfte, Café oder Kino etc.

Geldspenden können auch überwiesen werden: IBAN AT36 1860 0000 1352 0820; Verwendungszweck "Adventkalender".

