"Room Five in der Stadt" am Rieder Roßmarkt schließt Ende der Woche

Schließt: Das "Room Five" in Ried (Streif)

Im Herbst 2021 eröffnete am Rieder Roßmarkt das "Room Five in der Stadt". Nach dieser Woche wird das Lokal, das vor allem mittags gut frequentiert war, geschlossen. "Aus personaltechnischen und organisatorischen Gründen schließen wir schweren Herzens mit 26. Jänner", heißt es auf der Facebookseite. Das "Room Five" auf der "Alm" in Mehrnbach ist von dieser Schließung nicht betroffen.

