Trauer in Braunau um Sammler: Nachruf auf Gregor Fuchs

Es ist genug. Das Leben war schön. So steht es auf der Trauerparte von Gregor Fuchs. Das Leben in Braunau kennt kaum eine so gut wie er. Er galt nicht ohne Grund als lebendes Archiv. Der ehemalige Braunauer Vizebürgermeister mit Liebe zur Kunst sammelte im Laufe der Zeit Bücher, Bilder und interessante Berichte in Ordnern en masse. Am Sonntag, 3. Dezember, ist Gregor Fuchs im Alter von 86 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben.

Fuchs war von 1982 bis 1991 VP-Vizebürgermeister. Der frühere Dekorateur war nicht nur politisch engagiert, sondern als Obmann auch für den Ausstellungsverein „Messe Braunau“ sowie für die Innviertler Künstlergilde, die heuer 100-jähriges Bestehen feiert, tätig. Seine Leidenschaft galt dem Sammeln. Rund 1000 Ordner voller Dokumente, Notizen und Zeitungsausgaben bewahrte der gebürtige St. Martiner in seinem Lebenswerk, dem heimatkundlichen Privatarchiv, auf. All das Wissen war nicht nur in den Regalen, sondern auch in seinem Kopf. „Ich weiß nicht viel, gemessen daran, was man alles wissen kann. Aber über Braunau weiß ich mehr als der Durchschnitt“, sagte der Kunstkenner einst im OÖN-Interview und untertrieb dabei maßlos. Denn kaum jemand kennt so viele Hintergründe und Zusammenhänge wie er. Zu jedem Bild konnte der Ehrenringträger der Stadt Braunau mindestens eine Geschichte erzählen - und Braunau wird noch oft von ihm erzählen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck