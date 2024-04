Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Mörschwang

Der Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Drei Feuerwehren sowie Rettung und Polizei wurden um 13.48 Uhr zu einer Personenrettung nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der B148 mit der L1109 in Mörschwang alarmiert. Dort waren ein Lkw, der Richtung Ort fuhr, und ein Auto, das Richtung Obernberg unterwegs war, rechtwinkelig zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden in ein Feld geschleudert, berichtet ein Polizeisprecher.

Der Transporter kam seitlich von der Fahrbahn ab Bild: (Pressefoto Scharinger)

Der Lkw-Lenker, ein 36-jähriger Deutscher, konnte sich selbst befreien. Die 56-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Ried musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wrack geholt werden. Anschließend wurde die Schwerverletzte zum Krankenhaus nach Ried geflogen. Der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Schärdinger Spital gebracht.

