Schon mehr als 100 Elektroautos bei Wintersteiger: "Sind stolz auf die Aktion"

Das Mobilitätsprojekt "Social Car" bei Wintersteiger verläuft erfolgreich: Seit der letzten Lieferung fahren 88 Mitarbeiter mit einem vom Unternehmen geförderten E-Auto unter dem Motto "Think Green". Zur Auswahl stehen die Modelle VW ID.3, Cupra Born oder ein Fiat 500 Elektro.

Die elektrischen Dienstautos dazugerechnet, zählt das Rieder Unternehmen bereits mehr als 100 E-Autos – fast jeder sechste Mitarbeiter von Wintersteiger fahre elektrisch, heißt es vom Unternehmen in einer Aussendung.

Parallel zum Fuhrpark werden die Ladestationen am Firmengelände zügig ausgebaut: 20 E-Parkplätze gibt es bereits, vor kurzem ging eine Schnellladestation mit 150 kW in Betrieb. Um den Strombedarf für die E-Mobilität nachhaltig zu decken, hat Wintersteiger die bestehende Photovoltaikanlage am Firmensitz in Ried auf aktuell 500 Kilowattpeak (kWp) erweitert.

"Wir sind stolz auf diese tolle Aktion. Mit dem günstigen ,Social Car‘ erweitern wir das Wintersteiger-Einzugsgebiet um beispielsweise Linz, Steyr und Enns. Das frische Design springt sofort ins Auge", erklärt HR-Leiterin Elisabeth Kriechbaumer, die das Projekt gemeinsam mit drei Kolleginnen umsetzt. Das Angebot geht an alle Mitarbeiter an den sieben Wintersteiger-Standorten in Österreich.

Neben Ried gilt es auch in Mettmach und St. Martin, in Wien, Altach und Bartholomäberg in Vorarlberg sowie in Liezen in der Steiermark.

