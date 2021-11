Rieder Volleyballer siegen im Europacup

Mit sieben Siegen in bisher zehn Spielen sind die Volleyballer des UVC Ried gut in die Bundesliga-Saison gestartet – nun gelang den Innviertlern auch im Europacup eine Topleistung. Das Team von Trainer Dominik Kefer bezwang am Mittwochabend zu Hause die ungarische Mannschaft Kazincbarcika. Die Rieder wuchsen über sich selbst hinaus und siegten mit 3:0.

Obwohl die Ungarn in den ersten beiden Sätzen jeweils mit fünf Punkten davonzogen, kamen die Rieder jeweils wieder zurück. Auch die Angreifer der Innviertler spielten eine fast fehlerfreie Partie, die mit einer sehr starken Block-Leistung begann. Markus Berger servierte in allen drei Sätzen auf Topniveau und machte es dadurch den Ungarn sehr schwer, ihr Spiel aufzuziehen. Die ersten beiden Durchgänge gingen mit 25:22 und 25:18 ans Innviertel. Im dritten Satz waren die Ungarn gebrochen, die Rieder blieben voll fokussiert. Nach knapp eineinhalb Stunden war die Sensation perfekt: Ried gewann das erste Spiel auf europäischer Bühne. "Das war ein phänomenales Match meiner Mannschaft. Ich bin richtig stolz auf diese Leistung und auf die bisherige Saison. Wir werden aber sicherlich jetzt nicht aufhören, hart an uns zu arbeiten. Bereits am Samstag geht es in der Liga weiter", so Dominik Kefer.

Kapitän Tomek Rutecki: " Wir haben viele Ausfälle im Team, doch davon hat keiner etwas gemerkt. Die Fans waren wieder unglaublich und haben dafür gesorgt, dass jeder von uns über seinem Niveau gespielt hat." Am morgigen Samstag, 13. November, geht es in der Austrian Volley League weiter. Um 18 Uhr empfangen die Rieder den VBC TLC Weiz im Rieder Raiffeisen Volleydome. Infos und Tickets gibt es auf www.uvc-tickets.at. Das Rückspiel im Europacup findet am 18. November in Ungarn statt.