Rieder Bahnhofstraßen-Fasching lebt wieder

Das Faschingstreiben am Faschingdienstag in Ried war in den Achtziger und Neunziger Jahren legendär

"Faschingsspaß in der Bahnhofstraß'" - mit diesem Slogan wurde für den legendären Rieder Fasching in den Achtziger und Neunziger Jahren in Ried geworben. Die Veranstaltung zum Faschingausklang hielt damals halb Ried auf Trab und endete mit dem ebenso legendären Musiker-Maskenball in der Jahnturnhalle. Das Treiben am Faschingsdienstag ab Mittag in der Rieder Bahnhofstraße sprengte damals aber manchmal auch alle Grenzen.

Heuer wird nach langer Pause der Rieder Bahnhofstraßenfasching wieder ins Leben gerufen. Am Faschingdienstag, 21. Februar, gibt es von 12 bis 18 Uhr wieder das Faschingstreiben, organisiert vom Verein der Rieder Wirtschaft. Mehrere Gastronomiebetriebe - eat art, Auswärts, Giesserei, Galerie Marias Kochcafé sowie M² (Martina und Manuel), Krausmann sowie Emil - kümmern sich unter anderem um das leibliche Wohl. Auch für Kinder gibt es ein Programm, beim Foto-Point können Faschingsfotos gemacht werden. Die Musik kommt von Jackys Powerplay.

"Es tut sich was in Ried", meinte etwa Vizebürgermeister Peter Stummer (SPÖ) am Montag via Facebook und reagierte damit auf die spitze Anmerkung beim Eberschwanger Fasching vom vergangenen Samstag, wo man der Bezirksstadt mit Augenzwinkern vorgehalten hatte, dass die Stadt Ried "faschingslos" sei und man deshalb nach Eberschwang ausweichen müsse.

